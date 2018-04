Nagy dugók a terelés miatt Ménfőcsanakon

„Olyan szűk a kanyar a Győri útról a Malom utcába, hogy a nagyobb járművek, nem beszélve a teherautókról, csak nagyon lassan, óvatosan tudják bevenni" – panaszolta Szabady János ménfőcsanaki olvasónk, aki arra hívta fel figyelmünket, hogy a 83-as út forgalmának elterelése nagy dugókat okoz. A Pápa felől érkezők a Malom utca–Győri út–Királyszék utca útvonalon érhetik el Győrt.„Miért nem lehetett a koroncói elágazásnál a terelés, legalább a nagy járműveknek? Ott a kanyarodás könnyebb lenne" – vetette fel olvasónk. A sor valóban hosszú, a kanyar pedig keskeny. Pápa és Győr, illetve a megyeszékhely agglomerációjában lévő falvak között több ezer jármű ingázik naponta.„A terelés útvonalát az országos és települési közútkezelővel is egyeztettük. A cél az volt, hogy a terelés a lehető legrövidebb legyen, a lakókat a lehető legkevésbé zavarja a teherforgalom. Emiatt döntöttünk ezen útvonal mellett, ez kapta meg a szükséges engedélyeket. A másik, olvasó által felvetett útvonal hosszabb szakaszon okozott volna kellemetlenséget" – reagált a 83-as főút egy kilométeres, győri szakaszának négysávosítását végző beruházó, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kérdésünkre.A terelés szerencsére csak szombatig tart. A rendőrség kint van a helyszínen, folyamatosan figyelik a forgalmat, ha szükséges, beavatkoznak és támogatják a forgalomterelést a csomópontban. „Ha ezenfelül további intézkedés válna indokolttá, akkor azt is elvégezzük. Kérjük az autósokat, fokozott figyelemmel közlekedjenek" – válaszolta a NIF. A teljes beruházás várhatóan nyáron fejeződik be.