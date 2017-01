Nagy Balázzsal lép fel Edvin Marton

A Frappé mobilalkalmazás használatához okostelefon és internet szükséges. Az applikáció ingyen tölthető le a Google Play vagy az App-Store áruházból. Úgy is hozzájuthatunk, ha okostelefonunkon megnyitjuk a www.frappeapp.hu weboldalt, ahol megtalálható a két letöltési hely ikonja.„Tizenkét év után újra Győrben, az Audi-arénában koncertezik Edvin Marton Emmy-díjas magyar zeneszerző, hegedűművész. Ezúttal egy húszfős szimfonikus zenekart is hoz magával" – kezdi a koncert főszervezője, Hajtó Péter. A február 11-i eseményről a programok menüpont alatt minden fontos információt megtalálnak a Frappé mobilalkalmazásban.

Az előadáson Edvin Marton Nagy Balázzsal is színpadra áll majd, a Drakulából adnak elő részleteket.„Vivalditól a rockslágerekig minden stílust felölel a koncert. A dalok hegedű-aláfestéssel szólalnak majd meg. Apropó, hegedű: a jegyet váltók egy hétmillió dollárt érő hangszert hallhatnak majd. Ezért ezt éjjel-nappal őrizni fogjuk, külön szobát biztosítunk neki" – folytatja Hajtó Péter.A főszervező saját jó tapasztalatai miatt is örül, hogy a koncert megjelenik a Frappé mobilapplikáció programkínálatában. Véleménye szerint Győrnek már szüksége volt egy ilyen felületre, ahol minden szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget egy helyen megtalálunk.„Tíz másodperc alatt megtervezem vele az aznapi, heti vagy akár az egész havi programot. Én is mindennap használom az alkalmazást, segít például abban, hogy hova vigyem a barátnőmet. Az akciókat is rendszeresen figyelem" – említi Hajtó Péter, aki szerint az alkalmazás tökéletesen megfelel a fiatalok és a gyorsan fejlődő technika elvárásainak és kiváltja a hosszadalmas és gyakran eredménytelen keresgélést a neten.A Frappét a Google Playből, az AppStore-ból vagy a frappeapp.hu weboldalról is letölthetik.