Muzsikával születnek újra költeményei

„A vers és a zene a legnagyobb csoda, mindkettő mindenre képes. Bárhová el tud repülni velük az ember" – vallotta néhány évvel ezelőtt Versek és arcok sorozatunkban Fellegi Melinda zongoraművész, a győri konzervatórium zongoratanszak-vezetője, aki később az Örök pillanat című hangoskönyvünkön egy Weöres Sándor-vers tolmácsolásán kívül zongorajátékával is szerepelt. Tavaly nyáron különös élménnyel lepte meg a sors.– Veszteségeim egy szinte szűnni nem akaró versfolyamot indítottak el bennem. Kezdetben személyre szabott rendeléssel egyfajta alliterációs játéknak tűnt, aztán a velem történt tragédiák miatt teljességgel megváltozott az írásaim hangulata, és nyilvánvalóvá vált, hogy a vers lélek- építő terápiává alakult – mesélte a zongoraművész. – Újdonságot jelentett az is, hogy nem az asztalfióknak írtam, hanem a megszületésük után azonnal fölraktam valamennyit a Facebookra. Robbant a bomba, rengeteg lelkes visszajelzést kaptam. Persze nem emiatt folytattam, hanem mert nem tudtam abbahagyni, akár egy közvetítőnek, maguktól jöttek az üzenetek.

Fellegi Melinda



Tangó



Elejtett szavakban lejtünk

táncot. Hajlásunk betű,

párban mondattá olvadunk.

Intésünk zengő,

lépésünk csengő.

Minden tartásnak

ára van. Lendülünk,

hullámban omlunk

lábaink elé.

Az elmúlt fél évben Melinda annyi verset „kapott", hogy elhatározta, kötetbe rendezi azokat, vagyis egybegyűjtve is szeretné továbbadni személyes üzeneteit, hogy tükörként más is magára leljen, magára ismerjen érzéseiben, indulataiban, örömeiben, bánataiban, szenvedéseiben. Időközben újabb meglepetés érte: versei a muzsikusokat is megszólították.– Zenész mivoltomból fakad, hogy nem tudok ritmus nélkül élni, ez is segített abban, hogy egyedi, áthajlásos formája, lüktetése alakult ki a verseimnek. Úgy látszik, erre éreztek rá a zenészek, zeneszerzők is. Többen megkerestek, köztük Varga Judit, a kortárs magyar klasszikus zene egyik jeles komponistája is, aki megzenésítette egyik versemet, ami egy mise részeként a budapesti bazilikában hangzott el a rádió kórusának előadásában. Ezenkívül említhetném Matuz Gergelyt is, aki két versemet, köztük a Tangót vitte színre, mégpedig úgy, hogy fuvolajátéka mellett mondja és táncolja is a szöveget.A legutóbbi örömteli hírt Melinda Kelemen Barnabás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművésztől és feleségétől, Kokas Katalin Liszt-díjas hegedű- és brácsaművésztől kapta, akik a nyári, budapesti Fesztiválakadémián szeretnék a verseit megszólaltatni.– Több kortárs komponistától rendelnek műveket, amelyeket énekhangra, zongorára, vonósokra vagy éppen vonósnégyesre hangszerelnek. Megható, hogy a verseim másfajta formában újraszületnek. Szinte hihetetlen, de nagyon nagy öröm – mondta végül Fellegi Melinda.