Múzeumok éjszakája - Több mint száz program lesz Győrben

Több mint száz program, egyebek mellett kiállítások, koncertek, előadások és gyermekprogramok várják Győrben a látogatókat a Múzeumok éjszakája programsorozaton június 22. és 24. között - tájékoztatta a szervező Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója kedden az MTI-t.



Grászli Bernadett elmondta, hogy a programsorozat egyik kiemelt eseménye lesz az Esterházy-palotában nyíló Ihlet és Ideál - Az inspiráló szépség című időszaki kiállítás, amely a magyar képzőművészet legjelentősebb alkotói munkáin keresztül meséli el az inspiráló női erő és a szépségideál változásának történetét.

A tárlaton bemutatják mások mellett Barabás Miklós, Borsos József, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Székely Bertalan, Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly és Vaszary János alkotásait.



A másik kiemelt tárlat Maurer Dóra Filmretrospektív című kiállítása lesz, amely a képzőművész 12 filmjét, konceptuális fotóit és film-állóképanalíziseit vonultatja fel szintén az Esterházy-palotában.



A Magyar Ispitában június 27-ig látogatható Iloncsi - Andrássy Ilona grófnő című időszaki kiállításon elevenedik meg a boldog békeidők története a grófnő levelezései és naplója alapján, de be lehet tekinteni az első világháború mindennapjaiba is, Szarajevótól Trianonig.



Szombaton az Esterházy-palotában a tárlatvezetések mellett este Berki Tamás és Révész Richárd ad dzsesszkoncertet.



A Rómer Házban pénteken az Import Impró Társulat, Hegyi Dóra, vagyis Ohnody és a Random Trip lépnek fel, szombaton pedig Charles Bukowski-délutánt tartanak.



Az Apátúr-házban kora estétől a zene kapja a főszerepet, pénteken a Diggieman Live, a Bagossy Brothers Company és a Fish!, szombaton pedig a The Anahit, az Anima Sound System és a Vad Fruttik koncertezik.

A Napóleon-házban Kép-Zengő Művészet címmel a Győri Grafikai Műhely Egyesület kamarakiállítása lesz megtekinthető szombaton, míg a Vastuskós Házban a gyermek- és családi programok kapják a főszerepet.

A Fruhmann-házban a paraszti társadalomban betöltött női szerepeket mutatják be kamarakiállítással és gyermekprogramokkal, a Püspöki Udvarbíróházban egyebek mellett a középkor üvegfestészetével és kerámiacsodákkal ismerkedhetnek a látogatók.



A Várkazamatában a római kor meséi elevenednek meg, a Zsinagógában pedig a kettős kupolát lehet megtekinteni. Itt később a Vodku fiai formáció Cseh Tamás-dalokból ad koncertet.



A Szent László Látogatóközpontban a Mindenkinek mindene című, Apor Vilmos boldoggá avatásának huszadik évfordulójára rendezett kiállítás, a Püspökvárban pedig a vértanú emlékkiállítása látható. A városi levéltárban és a hozzákapcsolódó egykori városi börtönben tárlatvezetések lesznek, utóbbi helyszínen a lőcsei fehér asszony legendája kerül a középpontba.



Az idei programsorozat újdonsága, hogy a 25 éves Audi Hungaria Zrt. gyárlátogatáson mutatja be a gyár negyedszázados történetét és tevékenységi körét. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a programsorozatot gazdagítja a Food Truck Show a Nefelejcs közben, ahol péntektől vasárnapig könnyűzenei produkciókat is hallhat a közönség.