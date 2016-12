Művészeti Kar alakult a győri Széchenyi-egyetemen

Az intézmény utolsó intézetként működő képzőhelye, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet karrá fejlődik, megalakult a Művészeti Kar. A Művészeti Kar három tanszékkel alakul: Zenekari Hangszerek Tanszék, Szólóhangszerek- és Művészetelmélet Tanszék, Vizuális Művészetek Tanszék. Ez utóbbi a jövőben teret adhat a képző-és táncművészeti képzésnek is, a kar alapítása magában rejti ennek lehetőségét.



Történelmi pillanat



Az egykori zsinagógában, az egyetemi hangversenyteremben tartott ünnepségen Földesi Péter rektor "történelmi pillanatnak" nevezte ezt a napot. "A történelmi pillanatok néha csak történelmi távlatokból láthatók jól. Máskor az adott pillanatban átérezhetjük a dolgok jelentőségét. Van, hogy napok telnek el, míg teljesen világossá válik a pillanat nagyszerűsége, van, amikor egy pillanatra emlékezünk évezredeken át, s van, amikor több évtized munkájának eredményét ismerjük fel egy pillanat alatt. Ebben a napban mindez benne van". Elmondta: a kar alapítása jól illeszkedik az évekkel ezelőtt meghatározott célok eléréséhez.



Palkovics László köszöntőjében a helyszín hangulatában a Hanukáról beszélt, kitekintett a magyarországi zsidóság történetére, megemlékezett a győri zsinagóga és a hozzá kapcsolódó iskolaépület 1861-es építéséről. Az épület ma – ahogy mondta – "az egykori építtetők szándéka szerint nemcsak a győri zsidóság vallásgyakorlásának az otthona, de helyszíne a művészeti oktatásnak és nevelésnek is".



Itt és most



"Ma az egyetem hangversenyterme, a felsőfokú zeneművészképzés térségi központja" – hangsúlyozta. Beszéde végén tért ki az esemény apropójára: "A Zsinagógában, a művészetek és a zene lenyűgöző templomában tisztemből adódóan, de magán személyként is itt és most a sors kivételes privilégiumának tekintem és érzem, hogy bejelenthetem a Művészeti Kar létrehozását Győrben a Széchenyi István Egyetemen".



Az est fényét a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóinak, az egyetem zeneművész-jelöltjeinek előadása emelte.