Mutatunk egy győri utcát, ahol egyszer csak elfogy a járda - fotók

Pingiczer Szabolcs közös képviselő ott áll, ahol "elvágták" a járdát a Vidra utcában. Fotó: Béres Márton

Járda híján az úton tolja a babakocsit egy kismama a Vidra utcában. Fotó: Béres Márton

"Mind több társasház épül a környékén, így egyre több autós közlekedik a Vidra utcában. A sebességhatárokat nem mindenki tartja be. Egy lakóközösség jelezte felém, hogy időszerű lenne az utca középső részén a járdát pótolni. Sok kisgyerekes család lakik az utcában, kismamák babakocsikat tolnak az úton, a járda befejezése többek közt az ő érdekeiket szolgálná" - mondta Pingiczer Szabolcs, aki a Vidra utcában az egyik társasházak közös képviselője.Ahogyan lenni szokott ilyen helyzetben, különböző szóbeszédek kelnek szárnyra az utcában. Az is, hogy ingatlanfejlesztői kötelezettség lett volna a járdát teljesen kiépíteni. Kérdésünkre ezt a "pletykát" Máthé-Tóth Péter nem tudta megerősíteni. "Átnézettük a Polgármesteri Hivatalnál az utca építésének dokumentumait, nem találtunk olyan hivatalos papírt, ami szerint szerződésszegés történt volna" - válaszolta a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke.Ennél a pontnál kell megjegyezni: a Vidra utcában 2005 körül kezdtek szaporodni az új építésű társasházak és akkoriban a győri önkormányzat még nem kötelezte a magánbefektetőket közterület-fejlesztésekre. Elképzelhető az is, hogy a társasházakat építő valamelyik vállalkozó szóbeli ígéretet tett a járdára a lakók felé, ami aztán később elsikkadt. Ez tanulságul szolgál a most épülő új társasházak esetében is. A lakóközösségnek addig van ugyanis jó esélye "behajtani" a vállalkozói ígérteteket, ameddig át nem veszik az otthonokat. Utána inkább fognak szélmalomharcot vívni, mint eredményeknek örülni...Vissza a Vidra utcába. Az új városrésznek számító Vízivárosban nem egyedi probléma, hogy egyes utcákban hol van járda, hol nincs. A megoldást nem segíti, hogy több esetben a lakóközösség sem jut azonos álláspontra. Vannak, akik például a zöldterületek mellett érvelnek és nem örülnek a járdafejlesztésnek. "Hasonló esetben, mint az említett Vidra utcai állapot, azt tanácsolom a lakóközösségeknek, hogy forduljanak egységes igénnyel hozzánk. Hamarosan meg fogjuk vizsgálni a járdafejlesztés lehetőségét a Vidra utcában és rangsoroljuk a járda ügyét a feladatterveinkben" - zárta szavait Máthé-Tóth Péter.