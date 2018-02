Mutatunk egy győri utcát, ahol 30 helyett 80-nal száguldoznak az autósok - fotó

Két hetearról, hol látnának Olvasóink szívesen fix traffipaxokat Győrben. Erre az írásra reagáltak gyirmóti lakók."Gyirmóton a Ménfői úton már évek óta folyamatosan jelzik az ott élő családok, hogy a kihelyezett 30-as tábla ellenére nem ritkán 80-nal száguldoznak az autósok a keskeny útszakaszon. Mivel a házak és az út közötti távolság minimális, ez hat a lakók biztonságára, nyugalmára. Ráadásul az út egyik oldalán van csak járda, az is rossz állapotban.Több balesetveszélyes szituáció alakult már ki itt. Mielőbb szükséges volna állandó sebességmérő kihelyezése, vagy forgalomlassító eszközök használata a Ménfői úton" - jelezték a lakók. Az észrevételt továbbítottuk a Győri Útkezelő Szervezetnek."A Ménfői úti sebességcsökkentés, forgalomcsillapítás ügyében többször egyeztettünk a lakókkal a helyszínen. A helyzetet értékelve sebességkorlátozást vezettünk be. A sebességhatárok betartatása a rendőrség hatásköre, fix traffipax elhelyezésének ügye pedig az Országos Rendőr-főkapitánysághoz tartozik" - kezdte Máthé-Tóth Péter.Mielőtt bármilyen sebességcsökkentő eszközt "bevetnek" adott utcában, a szakemberek a következő szempontokat mérlegelik. Vizsgálják az út szélességet, a közvilágítás, járda kapcsolatokat, lakóépületek közelségét az út szélétől számítva, az átmenő forgalom mennyiségét. Nem kerülik el a figyelmüket a sebességcsökkentők okozta esetleges zajhatások (fékezés, átgördülés, gyorsítás) sem."Minden egyes lakossági kezdeményezés során az említett szempontrendszert értékelve, súlyozva hozzuk meg a döntésünket" - mondta a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke. Ennél a pontnál kell megjegyezni: az elmúlt években több olyan győri utca akadt, ahol a sebességcsökkentő eszközök nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A lakók kérésére például a Szabolcska utcában fekvőrendőröket raktak le, majd szintén lakossági kezdeményezésre felszedették azokat néhány évvel később.A gyirmóti út ügyében a következő döntés született. "Mivel az itt élő lakók írásos nyilatkozata szerint a 75 százalékuk nem támogatta a sebességcsökkentők elhelyezésének ügyét, így nem telepítünk fekvőrendőröket ide" - közölte Máthé-Tóth Péter.