Mutatjuk, milyen érvek szólnak a hosszú győri buszvonalak mellett és ellen

Jön az 1A a Bem térre vasárnap délután.

A közlekedési szakma a városok átellenes részeit összekötő járatokat átmérős vonalaknak nevezi. Győrben ilyen az 1-es, a 6-os, a 8-as, a 11-es és a 14-es busz. Ezek a járatok akár 10-15 km-t is megtesznek egy út során. Amikor egy hónapja Bácsa és Marcalváros között, a busz 12 perc késéssel érkezett a végállomásra. Ez a csúszás viszonylag "jónak" számít reggel, gyakran 15-20 perccel a menetrendnél később fut be a 11-es. Az átmérős vonalakat 2009-ben vezették be Győrben. A fő koncepció az volt, hogy több városrész lakótelepei és intézményei (iskolák, kórház, rendelőintézet, rendőrség) között átszállásmentes utazást biztosítsanak.

Így látja a győri tanszékvezető



"Az átmérős vonalak alkalmazása Győrben előnyös" - kezdte Dr. Horváth Balázs. A Széchenyi Egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője szerint különösen hasznos lenne az átmérős vonalak összekötése tudatosan fejlesztett P+R parkolókkal Győr peremein. "Így a városba érkező ingázók, az autó használatra kényszerülők valódi alternatívához juthatnának" - magyarázta Dr. Horváth Balázs.

Fotók: Béres Márton

"Az utasok döntő többsége számára az átmérős vonalak előnyei jelentősen felülmúlják a késések okozta hátrányt" - közölte Kuti Piroska. Az ÉNYKK kommunikációs vezetője szerint több érv szól a hosszú járatok mellett. Egyrészt kevesebb autóbusz számára kell végállomást biztosítani a zsúfolt Belvárosban. Így kevesebb felesleges utat is tesznek meg a buszok. Például a Baross hídról a Révai Miklós utcába érkező autóbuszok a híd lábánál szinte kiürülnek, de a forduláshoz még 1 km-en át járatják a motort. A megtakarított üzemanyag a járatok sűrítésére fordítható. Az utasok számára előny az is, hogy egyetlen jeggyel 10-15 km-t megtehetnek.Az utasszámok is az átmérős vonalak létjogosultságát támasztják alá. Négy éve a 11-eseket a Nagy Imre útra terelték, így a járatok nem érintették Adyvárost, a vásárcsarnokot és a Petz-kórházat. Az utasok száma drasztikusan csökkent a váltás után. Az ÉNYKK lépett a sok panasz hatására és 2014-től a Tihanyi úton közlekednek a 11-es járatok. Ismerve a reggeli és délutáni győri dugókat, a rövidebb, sugaras vonalakon is jelentős késések jönnének össze csúcsidőben. Ráadásul így sokan lekésnék csatlakozásukat és még később érnének célba.

Jóval olcsóbb a jegy elővételben



Az elővételben (250 Ft) és a sofőrnél vásárolt (440 Ft) buszjegyek között 190 Ft különbség Győrben. (10 db-os gyűjtőcsomag esetén csak 225 Ft egy jegy.) Az ÉNYKK és az önkormányzat ezzel ösztönzi az utasokat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket. Ha ugyanis a sofőrnél számolják az aprókat, akkor időben még jobban megcsúsznak a járatok.

"Keressük a megoldásokat, a hosszú győri vonalak menetrendszerűségének javítása kiemelten fontos szempont számunkra. A kritikus időszakban közlekedő járatok menetidejébe közbenső várakozásokat, úgynevezett `pufferidőt´ tervezünk beépíteni. Így amikor az átlagosnál kisebb a torlódás, ezeknek a buszoknak arra alkalmas helyen legfeljebb 5-10 percet várakozniuk kell majd" - mondta Kuti Piroska. Az említett alternatívát a 6-os busz esetében kísérleti jelleggel már alkalmazta az ÉNYKK. Ennek köszönhetően reggel érdemben csökkentek a késések az idei évben.