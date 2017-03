Mutatjuk, hogyan közlekednek a buszok március 15-én Győrben

A március 15-i ünnepség ideje alatt, 10:30 és 12:00 óra közötti időben a Szent István úton a Munkácsy út és Baross híd, az Aradi vértanuk útján a Révai út és Szent István út között, valamint a Jókai úton a Révai út, Árpád út közötti szakaszán a rendőrség ideiglenes forgalomkorlátozást rendel el Győrben.



A lezárás jelentős mértékben érinti a helyi, regionális és országos autóbuszjáratok közlekedését:



Az 1-es és a 85-ös úton közlekedő regionális és országos autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekednek, és nem érintik Győr, Eötvös park megállóhelyet.



A helyi autóbuszjáratok módosított útvonalon közlekednek, és nem érintik a Révai Miklós utca – Városháza – Aradi vértanúk útja, szökőkút – Honvéd liget – Gárdonyi Géza utca megállóhelyeket. A rendezvény napján, a terelés idejére a Belváros jobb kiszolgálása érdekében (a Honvéd liget megállóhely kiváltására) Árpád út néven ideiglenes autóbusz-megállóhely létesül.



Az 1, 1A, 7 vonalak járatai Nádorváros felől a Baross Gábor hídig, illetve a 11-es járatok a Malom ligetig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a Szent István út – Teleki László utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Aradi vértanúk útja terelőútvonalon érik el a Virágpiacot és a Zechmeister utcát, és megállnak a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő és a Bajcsy-Zsilinszky út megállóhelyeken. Visszafelé a járatok (a 7-es vonal kivételével) a Munkácsy Mihály utca – Árpád út – Teleki László utca terelőútvonalon közlekednek, és megállnak az Árpád úti ideiglenes megállóhelyen. A 7-es járatok Révai Miklós utca helyett a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyről indulnak és a Baross Gábor hídon át közlekednek, így Gyárváros felé felszállási lehetőséget biztosítanak a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő megállóhelyen.



A 2-es járatok a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyről indulnak és oda is érkeznek. A Zöld utca felé a Bartók Béla út – Buda utca – Tihanyi Árpád út – Eszperantó út – Zrínyi utca útvonalon közlekednek, nem érintik a Hunyadi utca, autóbusz-állomás megállóhelyet, de fel- és leszállást biztosítanak a Buda utca és a Nádor aluljáró megállóhelyeken.



Az 5-ös vonal járatai Kismegyerről a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a Buda utca – Tihanyi Árpád út – Eszperantó út – Bartók Béla út útvonalon fordulnak meg. Ennek megfelelően nem érintik a Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhelyet, viszont leszállási lehetőséget biztosítanak a Buda utca – Nádor aluljáró – Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyeken. A Kismegyerre induló járatokra a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen lehet felszállni.



A 6-os vonal járatai Sárás irányából a Budai út, Árkád üzletház megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, ezt követően a Szent István út, Iparkamara (volt bútorbolt) – Roosevelt utca (Bartók emlékmű) megállóhelyeken állnak meg, ezért nem érintik a Gárdonyi Géza utca – Révai Miklós utca – Városháza megállóhelyeket. Kismegyer irányából eredeti útvonalukon közlekednek.



A 8-as vonal járatai a Révai Miklós utca helyett a Szent István út, Iparkamara (volt bútorbolt) megállóhelyről indulnak Pinnyéd irányába, és Likócs irányából oda is érkeznek. Pinnyéd felé a Teleki László utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Aradi vértanúk útja terelőútvonalon érik el a Zechmeister utcát, és megállnak a Bajcsy-Zsilinszky út megállóhelyen is. Likócs irányába a Munkácsy Mihály utca – Árpád út – Teleki László utca terelőútvonalon közlekednek, és megállnak az Árpád úti ideiglenes megállóhelyen.



A 14B vonal járatai Gyárváros felől a Szent István út, Iparkamara megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a Teleki László utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Aradi vértanúk útja terelőútvonalon érik el a Zechmeister utcát, és megállnak a Bajcsy-Zsilinszky út megállóhelyen is. Visszafelé a járatok a Munkácsy Mihály utca – Árpád út – Teleki László utca terelőútvonalon közlekednek, és megállnak az Árpád úti ideiglenes megállóhelyen.



A 17, 17B járatok a Virágpiac felől a Munkácsy Mihály utca – Árpád út – Teleki László utca terelőútvonalon közlekednek, és megállnak az Árpád úti ideiglenes megállóhelyen. Gyárváros felől a Budai út, Árkád üzletház megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, ezt követően a Szent István út, Iparkamara (volt bútorbolt) megállóhelyen megállnak, majd a Baross Gábor hídon át a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyig közlekednek.



A 19A vonal járatai a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a Teleki László utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Aradi vértanúk útja terelőútvonalon érik el a Virágpiacot, és megállnak a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő és a Bajcsy-Zsilinszky út megállóhelyen is. A Virágpiactól a Munkácsy Mihály utca – Árpád út – Teleki László utca terelőútvonalon közlekednek, és megállnak az Árpád úti ideiglenes megállóhelyen.



A 22, 22B vonalak járatai Marcalváros felől a Baross Gábor út, Szigethy Attila út megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út – Eszperantó út – Bartók Béla út útvonalon közlekednek. Ennek megfelelően Marcalváros, Ménfőcsanak felé nem érintik a Baross Gábor út, Szigethy Attila út megállóhelyet, viszont megállnak a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) és a Bartók Béla út, vásárcsarnok megállóhelyeken, a városközpont felé pedig leszállási lehetőséget biztosítanak a Buda utca – Nádor aluljáró – Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyeken. A Marcalváros, Ménfőcsanak felé induló járatokra a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen lehet felszállni.



A 30-as, 30A és 31-es járatok a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyről indulnak és oda érkeznek. Mindkét irányban a Baross Gábor hídon át közlekednek, így Győrszentiván felé felszállási lehetőséget biztosítanak a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő megállóhelyen, a Belváros felé pedig a Szent István út, Iparkamara (volt bútorbolt) megállóhelyet is érintik.



A terelés ideje alatt a Baross Gábor hídon át, a Belváros irányába közlekedő helyi autóbuszok kivétel nélkül megállnak a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő megállóhelyen. A terelés által nem érintett megállóhelyeken a járatok az érvényes menetrendnek megfelelően közlekednek – tájékoztat az ÉNYKK Zrt.