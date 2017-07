Mutatjuk, hogyan állnak a nyári útmunkák Győrben

Akárcsak tavaly, most is 4,8 milliárd forintból gazdálkodik az útkezelő. A két legfontosabb korszerűsítés a szünidőben a Kossuth utcában és az Ifjúság körúton történik. Ezek közül Újváros közlekedési ütőere kész, Adyvárosban most kezdenek.

több útszakaszt lezárták a kisalföldi megyeszékhelyen. Többek közt új burkolatot kapott a Városház tér melletti út, felbontották az Aradi Vértanúk útját és a Sarló közt, gőzerővel dolgoztak a Szövetség utcán. Ezek a beruházások a szemünk előtt történtek, most kevésbé látványos a helyzet - vetettük fel Máthé-Tóth Péternek.



A Kossuth utca szinte pipa



"Valóban kevésbé frekventált helyeken dolgozunk, mint tavaly. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ne történnének fontos útkorszerűsítések a városban idén" - kezdte a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke. Az EYOF idején érthetően nem akarták terhelni munkagépekkel a Belváros, Révfalu, Sziget és Újváros úthálózatát.



Nézzük a fő nyári útmunkákat. Június végére elkészült a Kossuth utca rekonstrukciója a Jakobinus és Városház köz között, megújult a Bercsényi liget dél-nyugati ága. Ez összesen 450 m felújított útszakaszt jelent. Idén nyáron ez volt az egyik legjelentősebb projekt. A Kossuth utca korszerűsítése tavaly kezdődött, de még nem fejeződött be teljesen. Kossuth Lajos és győri származású felesége, Meszlényi Teréz szobrát ugyanis egyelőre nem állították vissza a helyére restaurálás miatt.



Öt lakóutca újult meg



Hideg-remix technológiával öt lakóutca újult meg az utóbbi hetekben. A technológia lényege, hogy a meglévő makadám szerkezetű felületi bevonatos utca burkolatát nem bontják el, hanem a géplánc egyik tagja feldarálja a felületet. Ezt cementtel és vízzel burkolatalappá darálják össze, majd hengerlést követően jut az alapra az aszfaltréteg. Így a régi útburkolatot felhasználják útalapként.



Ez történt Pinnyéden a Fő utcában, Likócson a Török utcában, Révfaluban a Dózsa György út egy részén, valamint Győrszentivánon a Nagyhegyi és a Vonat utcában. Az öt helyszínen 2005 m-nyi új útnak örülnek a lakók. Ménfőcsanakon a Dr. Torda Imre lakóutcát hagyományos technológiával burkolják hamarosan.



Nagygenerál Adyváros kedvelt körútján



Ami még hátra van és a Kossuth utca korszerűsítésével hasonló volumenű munka lesz, az az Ifjúság körút felújítása. Tavaly a Tihanyi és Kodály út közötti résszel végeztek. Most jön a hosszabb, a Kodálytól a Szigethy útig tartó 680 m-es szakasz.



"A közművek cseréjével indult a munka, a gáz- és hőtáv-vezetékek kiváltása elkezdődött az Égáz-Dégáz Földgázelosztó és a Győrszol beruházásában. Ha közmű-üzemeltetőktől visszakapjuk a munkaterületet, akkor kezdődhet részünkről az útburkolat felújítása. Ideális esetben végzünk december elején, de elképzelhető, hogy új aszfaltréteget csak jövőre kap a körút" - mondta Máthé-Tóth Péter. A Bécsi kapu tér rekonstrukciója nyáron "pihen". Itt augusztus végén folytatódik a munka.



A bringautak sem maradnak ki



A Győri Útkezelő Szervezet három éve indított programot a meglévő bringautak korszerűsítéséért. A Tihanyi Árpád út Ifjúság körút és Földes Gábor út közötti, lakóházakkal szomszédos szakasza rengeteg bringás örömére újjá születik. Mint ahogy az Ipari Park felé vezető Hecseji úti felüljáró kerékpárútja is, melyen hétfőtől kezdődik el a munka.



Lassan, de biztosan végére érnek a kerékpárútnak a Szigethy-n. A Nagy Imre és Zrínyi út közötti 4-4,5 m-es széles járdát és kerékpárutat a kórház felőli oldalon május végére felújították, augusztusban jön a másik oldal. Ha ez kész, mindkét oldalon 300 m vár még modernizálásra a Szigethy-n. Segítség a parkolóvadászatban



