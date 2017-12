Mutatjuk az ingyenes éjszakai buszok szilveszteri menetrendjét Győrben + program

901 DUNAKAPU TÉR – ÚJVÁROS – SZIGET – PINNYÉDPinnyéd, Új sortól indul a tűzijátékra: 0.25 órakorDunakapu térről indul Pinnyédre: 1.35* órakor907 DUNAKAPU TÉR – MALOM LIGET – MESTER UTCA – JANCSIFALU – SZABADHEGY – KISMEGYERKismegyer, Arató utcából indul a tűzijátékra: 0.25 órakorDunakapu térről indul Kismegyerre: 1.35* órakor911 DUNAKAPU TÉR – RÉVFALU – KISBÁCSA – BÁCSA, ERGÉNYI LAKÓTELEP – SÁRÁS – RÉVFALU – DUNAKAPU TÉR (KÖRJÁRAT)Dunakapu térről indul: 0.15 és 1.35* órakor917 DUNAKAPU TÉR – BARTÓK BÉLA ÚT – ADYVÁROS – ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCAZöld utca, Szőnyi Márton utcától indul a tűzijátékra: 0.25 órakor(előtte 0.23 órakor a Jereváni út, postánál és 0.24 órakor a Zöld utca, Jereváni útnál is fel lehet szállni)Dunakapu térről indul a Zöld utcába: 1.35* órakor921 DUNAKAPU TÉR – KÁLVÁRIA UTCA – MARCALVÁROS – MÉNFŐCSANAK – GYIRMÓTGyirmót, Papréti úttól indul a tűzijátékra: 0.10 órakorDunakapu térről indul Gyirmótra: 1.35* órakor922 DUNAKAPU TÉR – MARCALVÁROSMarcalváros, Kovács Margit utcától indul a tűzijátékra: 0.30 órakorDunakapu térről indul Marcalvárosba: 1.35* órakor931 DUNAKAPU TÉR – GYÁRVÁROS – LIKÓCS – GYŐRSZENTIVÁN, HOMOKSOR – KÁLMÁN IMRE ÚTGyőrszentiván, Kálmán Imre útról indul a tűzijátékra: 0.02 órakor(Figyelem! Likócson az autóbusz a Dunakapu tér felé is a Pesti út kifelé irányú oldalán áll meg!)Dunakapu térről indul Győrszentivánra: 1.35* órakorA program esetleges csúszása esetén az autóbusz is később indul, megvárva a tűzijáték végét! A fenti autóbuszjáratok díjmentesen vehetők igénybe. Részletes menetrend: