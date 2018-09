Mutatjuk az év egyik legjobb győri közlekedésfejlesztési ötletét! - videó, fotók

43 éves a győri főút



A Szigethy Attila út 1975-ben épült, eleinte kétszer egysávos volt, de alig pár év múlva kétszer kétsávossá bővítették. A főúton az összehangolt jelzőlámpa-rendszert a '90-es évek elején építették ki. A Szigethy út a város egyik legjelentősebb kelet-nyugati irányú főtengelye.

A korszerűsítés előtt álló győrijelenleg három irányból (Lehet utca, Herman Ottó utca, Corvin utca) közelíthetjük meg autóval. Piacnapokon rengeteg koccanás történt, ami nem meglepő (sok autó, szűk hely), viszont a pórul járt autósoknak sovány vigasz."A felújítás során az eddigi zsákutcát, a Vásárcsarnok felőli Verseny utcát megnyitjuk és csatlakoztatjuk a Szigethy útra. Innen csak jobbra kanyarodhatnak az autósok, jelzőlámpa segíti majd az útjukat. Az új forgalmi rend nem érinti hátrányosan a zöldhullámot a kétszer kétsávos főúton" - mondta Prédl Antal, a Győri Útkezelő Szervezet vezetője. Nemcsak ki, be is kanyarodhatunk majd Szigethy útról a csarnok irányába."A Szigethy úton a burkolat-korszerűsítést azért is kezdeményeztük, mert sok panaszt kaptunk az itt élőktől a nappali zajra" - mondta Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere, Adyváros egyik önkormányzati képviselője. A Bartók Béla és Tihanyi Árpád út között felmarják a burkolatot, újra aszfaltozzák a főutat, majd a szegélyköveket és a csatornafedeleket is cserélik.A fedőlapok jó minőségűek lesznek, kellően súlyos darabok, egyetlen bevetésre váró fedőlap 110 kg-ot nyom. "A három új buszöböl kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból fontos, hisz így kevesebb ráfutásos baleset fog történni a Szigethy úton" - hangsúlyozta Gancz Tamás győri önkormányzati képviselő. Az új megállókkal a zöldhullám folyamatosabb lesz a hosszú sugárúton.Az Útkezelő Szervezet az autósok türelmét kéri adventig: a kivitelezés egyre nagyobb teret von el a közlekedőktől. Hamarosan a kétszer kétsávot egy-egy sávra szűkítik.