Mutatjuk a Presztízs-gála legizgalmasabb pillanatait! Pannonhalmán Erős Antónia - fotók

16. alkalommal adták át csütörtök este a Presztízs-díjakat a Pannonhalmi Bencés Főapátság koncerttermében. A régió kiváló vállalkozásainak és szervezeteinek járó elismerést napilapunk, a Kisalföld kezdeményezte és számos partnert talált a megvalósításhoz.A díjazottak között olyan cégek, vállalatok, egyesületek és közéleti személyiségek vannak, akik jó példával szolgálnak a környezetük számára, akik valami hasznosat hoznak létre, bevezetnek újító, innovatív termékeket, munkát adnak embereknek, családoknak megyénkben.Idén az év vállalkozása az Aquacomet Kft., az év nagyvállalkozása a Provertha Elektronik, az év vállalkozója dr. Kovács Péter (Darnóhús), az év gazdasági segítője Radek József (Palatia Nyomda és Kiadó) lett. A megyei iparkamara innovációs Ikarusz-díjával a Cég menedzser Kft.-t, a kamarai Presztízs-életműdíjjal pedig Kapronczai Ferencet, a Digitál technika Kft. tulajdonosát is merték el.A Kisalföld, a Lapcom ötlete mára a régió egyik legrangosabb gazdasági elismerésévé fejlődött. Az idei Presztízs-díj-átadó gálának tegnap a pannonhalmi főapátság nemzetközi belsőépítészeti díjjal elismert koncertterme adott otthont. Házigazdaként Várszegi Asztrik főapát köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy a bencések sokféle küldetést folytatnak és szolgálatuk fontos része a gazdálkodás. Elsősorban azért, hogy eredményeiket céljaik megvalósítására fordíthassák.A megjelenteket Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke is üdvözölte. Hangsúlyozta, hogy a díjátadó gála a protokolláris pillanatok mellett a gazdasági szereplők fontos találkozása, az értékteremtők ünneplése is. Györke Zoltán, a Lapcom vezérigazgató-helyettese beszédében fontosnak tartotta, hogy az elmúlt tizenhat évben a díj megtalálta a helyét a mai hektikus világban és példaképeket mutat, iránytű a többi vállalkozó számára.Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron megyei iparkamara elnöke a gazdaság gerincét adó kis- és középvállalkozók elismeréseként méltatta a Presztízs-díjat.Erős Antónia, a gálaest háziasszonya a díjátadó előtt megemlítette, hogy a Presztízs-díj méltó vállalkozásokat, vállalkozókat elismerve ad példát arra, hogy érdemes keményen, hatékonyan és jól dolgozni.Idén az év vállalkozása az Aquacomet Kft., az év nagyvállalkozása a Provertha Elektronik, az év vállalkozója dr. Kovács Péter (Darnóhús), az év gazdasági segítője Radek József (Palatia Nyomda és Kiadó) lett.A megyei iparkamara innovációs Ikarusz-díjával a Cégmenedzser Kft.-t, a kamarai Presztízs-életműdíjjal pedig Kaproncai Ferencet, a Digitáltechnika Kft. tulajdonosát ismerték el.A 16. Presztízs-díj-átadó gálát különleges művészi produkciók gazdagították. Jordán Tamás Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című versét tolmácsolta, Rákász Gergely előadásában Bach d-moll Toccata és fúga című művének akkordjai csendültek fel. A produkciók között Stummer Márton gitárművész, Fábián-Csiba Júlia népdalénekes és a Cant’ Art Énekegyüttes szerepelt.Az est háziasszonya Erős Antónia volt.