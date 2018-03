Mutatjuk a jövő villanyszerelőit - verseny Győrben

Győri sikerek



Magyarország 2007-ben csatlakozott a WorldSkills, EuroSkills mozgalomhoz. A villanyszerelő szakma képviselői, a Legrand Zrt. kizárólagos támogatásával az első pillanatoktól kezdve részt vettek a versenyeken, és eddig két EuroSkills ezüstérmet szereztek. A versenyeken eddig három alkalommal képviselte Magyarországot PÁGISZ-os diák. A Euroskills 2018 versenyen való részvétel kiemelten fontos számunkra, hiszen ebben az évben Magyarország, Budapest ad otthont a nemzetközi viadalnak, ahol több száz versenyző méri majd össze tudását.



21 versenyző



Az ezen a versenyen Magyarországot képviselő fiatal, egy többlépcsős folyamatban választják ki. Immár hagyományosan, a dunántúli válogató verseny a Győri Műszaki SZC PÁGISZ intézményében rendezik. Az idei évben, minden eddiginél több, 21 versenyző vett részt a győri előválogatón, ahol a helyi iskola diákjain kívül Keszthelyről, Zalaegerszegről és Székesfehérvárról is érkeztek tanulók, fiatal szakemberek. Az előválogató során gyakorlati és elméleti feladatot is meg kellett oldaniuk a versenyzőknek. A gyakorlati feladat egy falon kívüli szerelés volt. Az installálás során a versenyzőknek meg kellett megmutatniuk, hogy milyen pontosan tudnak dolgozni, és természetesen a feladatban leírt működésnek is hibátlannak kellett lennie. Az értékelés a nemzetközi verseny szabályzatában leírtak szerint történt.



A legjobbak



Az elméleti tesztben számolási feladatot, kapcsolási rajzok elkészítése volt a feladat, ami szintén az eddigi nemzetközi versenyek feladatait tartalmazta. Az egész napos intenzív versenyben Grüll Bence a Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának volt tanulója érte el a legjobb eredményt és nyerte meg az előválogatót. Rajta kívül Németh Zoltán, a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának tanulója és Németh Ákos a Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának tanulója készülhet a Székesfehérváron rendezett nemzeti döntőre.