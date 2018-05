Mutatjuk a 5,5 milliárdos Győr-Moson-Sopron megyei útfelújítás minden részletét térképen

Útzár Nyúlon, a Ménfőcsanak felé vezető úton, itt közel 1,4 km-es szakaszt modernizálnak. Fotó: Mészáros Mátyás

Vigyázzanak az útépítőkre



A kivitelezési munkák útszűkület és félpályás korlátozások mellett sebességkorlátozásokkal is járnak. Az összes szakaszon tucatnyi szakember dolgozik, a kivitelezők kérik, hogy vigyázzanak a testi épségükre.

A Magyar Közút Győr-Moson-Sopron megyei központjában tartott bemutatón volt miről beszélni. A főváros után Győr-Moson-Sopron megyében a legterheltebb az úthálózat, útjaink állapota bőven hagy kivetnivalót maga után. Ráadásul leszámítva az utolsó pár hetet, a tél nem volt kemény, mégis számos etapon tönkrement a burkolat.Beszédes: március elején az autósok mémeket gyártottak a közösségi oldalakra a Mezőörs és Ászár közötti útviszonyokról a 81-esen. A szakemberek keresik a problémák okát. Tömören összegezve: több tucatnyi szakaszon 35-40 éves burkolaton autózunk, miközben a teherforgalom (is) egyre jelentősebb.Ugyan az idei büdzsé többszörösét el lehetne költeni, jó hír, hogy 5,5 milliárdból 25 szakasz rendben lesz év végére. Várhatók csúszások, mivel az útépítő cégek komoly munkaerő-hiánnyal küzdenek. "Amint, nyolc szakaszon átadtuk a munkaterületet a kivitelezőknek" - mondta Kecskeméti Attila, a Közút megyei igazgatója.A további 17 helyszín közül túlnyomórészt már aláírták a szerződéseket, míg pár szakasz esetében folyamatban vannak a közbeszerzések. A leghosszabb útfelújítás Sopron és Balf között lesz. A közel 6,2 km-es szakaszon a Balfi út újul meg a 84-es főúti körforgalomtól a balfi Alsódomb sorig. Szintén a leghűségesebb városból indulva, a Harka felé vezető utat csaknem a falu templomáig modernizálják közel 4,5 km-en át.A két említett példát leszámítva főként 1,5-2,5 km-es szakaszokon érzünk majd minőségi változást. Dunaszegnél a burkolatcsere mellett a kerékpársávot is felújítják, Nyúlnál átépítenek egy kisebb hidat, Lövőnél optimalizálják az út csatlakozásának szélességét a 84-es úthoz, Bőnynél gyalogos átkelőhelyet is kialakítanak. A vízelvezetés biztosítására mindenhol elvégzik az árkok tisztítását.A megbeszélésen részt vett néhány megyei település polgármestere. Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere újra felvetette, amiről többször írtunk: Öttevény és Kunsziget között még mindig nem történt meg a teljes körű útfelújítás az állami fenntartású szakaszon. A kunszigeti üzemekben 1400-an dolgoznak, rengetegen keresik itt a kenyerüket Öttevényről. A balesetveszélyt növeli, hogy sokan bringával tekernek az otthonuk és a munkahelyük között és kerülgetik a kátyúkat sötétben is. A közút munkatársai felírták az említett etapot. A listára tavaly közel 40 kritikus megyei szakaszt jegyeztek fel.