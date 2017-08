Muszáj Bácsán keresztül szállítani

A Kisalföld múlt csütörtöki számában megírtuk: Bárány István bácsai önkormányzati képviselő levélben kért magyarázatot a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-től, a fejlesztést ellenőrző Főber Zrt.-től és a kivitelező konzorciumtól, hogy a győri keleti elkerülő építéséhez egy ideje miért az igen rossz állapotú István király úti szakaszon át szállítják az anyagot. A helyi politikus a napokban választ kapott a NIF-től, amelyet lapunkhoz is eljuttatott.

A tájékoztatás szerint a nagy tömegű töltésanyag-szállítás lényegében befejeződött, de kisebb mennyiségű beszállításokra továbbra is szükség van. Miután az 1301-es út és a 14-es főút között a főpálya nyomvonalában jelenleg pályaszerkezet-építési munkálatok folynak, Bácsát most nem tudja kikerülni az építési forgalom. Emiatt lettek gyakoribbak a nagy járművek. Bárány István szerint a lakosoknak az jelenthet gyógyírt, hogy befejeződtek az 1301-es út Votinszky és Vámosi utca közötti szakaszának állapotfelmérési terepmunkái, amelyek a programba vett felújításának tervezéséhez nélkülözhetetlenek.A későbbi felújításhoz felmérték az István király út állapotát is.