Munkajogi perbeszédverseny - Győrben tanulnak a legjobb jogesetmegoldó egyetemisták

A három fős, jogász-jelöltekből álló csapat tagja volt a szombathelyi Balázs Eszter, aki a helyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumból jött a győri jogász szakra tanulni. A győri Hanifia Mirjam a helyi Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, a téti Ihász Tamás a veszprémi Padányi Bíró Márton Katolikus Gimnáziumot és a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnáziumot is alma materénak tekinti. Ihász Tamás a csapat díja mellett alperesi pozícióban III. helyezett lett. A jogász-jelöltek szakmai teljesítményét, felkészültségét a bírókból, ügyvédekből, szakjogászokból álló zsűri értékelte. Az elnök a Kúria munkajogi bírója volt.



A széchenyis hallgatókat hagyományosan dr. Horváth Gergely egyetemi docens, a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék oktatója külön tréningen készítette fel. Dr. Horváth Gergely előző csapata tavaly az Agrárjogi Perbeszédversenyen első lett, s e szakterületen is már több éve folyamatosan kiemelkedő, dobogós eredményességgel szerepelnek az országos versenyeken a győri hallgatók.



Az összetett jogeset jelentős munkajogi fontossága miatt a most elért eredmény a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék munkajogász oktatóinak gyakorlati szemléletét is tükrözi. A győri jogászképzés sokrétű kapcsolatainak köszönhetően gyakorlati szempontokat alkalmazhatnak, napi jogeseteket ismerhetnek, oldhatnak meg már tanulmányaik során a joghallgatók.