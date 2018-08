Munkaerőhiánnyal küzd a pedikűrös-szakma Győrben?

Fotó: Pixabay

A vendégeim már jelezték, hogy kevés a pedikűrös Győrben. Szerintem nagy az igény nemcsak az esztétikai, hanem a gyógypedikűrre is.

Most viszont annyira kevés a jelentkező, hogy én például 8 hónapot vártam, hogy egyáltalán elinduljon a képzés egy minimális létszámmal... Sokak számára nem vonzó ez a szakma, tőlem is kérdezték már, hogy biztos akarom-e csinálni, nem visszataszító ez számomra?

Mindig arra kell gondolni, hogy bármilyen lábbal találkozunk is, a lehető legjobban tehermentesítsük, és a vendég fájdalmát enyhítsük, mert ezzel nagyon sokat segítünk a mindennapjaiban.

Nincs ismeretünk arról, hogy konkrét jelzés érkezett volna a kamarához a pedikűrös hiányról, de amennyiben ez fennáll, sajnos a külföldi munkavállalás lehet az oka

Fotó: Pixabay

Mivel a kamarának kizárólag az iskolarendszerű szakképzésre van rálátása, további kérdésekkel a szakmai érdekképviseletekhez lehet fordulni.

Néhány nappal ezelőtt közzétettek egy bejegyzést egy zárt Facebook-csoportban, amiben egy olyan pedikűröst kerestek, aki már jövő hétre tud időpontot adni. Reakciók: néhánynevetős hangulatjel, és egy gúnyos komment.Már a bejegyzés elolvasása előtt sejteni lehetett, hogy munkaerőhiánnyal küzd a szakma, ezért meg is kérdeztünk egy hölgyet, aki nem olyan rég kezdett ezen a pályán tevékenykedni –A szakmabeli vállalkozó arról is beszélt, hogy a pedikűrös tanfolyamot korábban együtt lehetett elvégezni a műkörmös képzéssel, sőt annak is meg kellett tanulnia a lábápolást, aki ezzel később nem is akart foglalkozni.A győri pedikűröst arról is megkérdeztük, hogy mire figyeljen az, aki végül ebben szeretne elhelyezkedni.A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál is érdeklődtünk, ők hogyan érzékelik a munkaerőhiányt ezen a területen.– mondja Nagy Ildikó koordinációs vezető, szolgáltatási tagozati titkár.A kamara munkatársai szerint fontos a hazai munkavégzés és vállalkozásindítás népszerűsítése. Ezt – az iskolarendszerű képzésben –val tudják segíteni. Vállalkozásindítás esetén pedig tanácsadással, tájékoztatással támogatják a lábápoló szakmában induló új vállalkozásokat.Megtudtuk, hogy a képzés 2013 előtt valóban kéz- és lábápoló, műkörömépítő néven futott, de a szakmai érdekképviselet javaslatára kettévették – kézápoló és műkörömépítő, valamint lábápoló szakmára.