Motoros és kerékpáros napot tartottak a Bercsényiben

Az Európai Bizottság szervezésében immár második alkalommal rendezik meg az Európai Szakképzési Hét rendezvénysorozatot, amelyhez az elsők között csatlakozott a győri Műszaki Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

A bercsényis Motoroskerékpáros és Kerékpáros Nap megrendezésével az intézmény célja az volt, hogy a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően népszerűsítse a szakképzés által biztosított lehetőségeket a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára.Németh Zsolt igazgató ünnepélyes megnyitóját követően az érdeklődők előadásokat hallgathattak meg és kérdéseket tehettek fel az intézményben folyó motorkerékpár-szerelő képzéssel kapcsolatban, érdekességeket hallhattak a térség ismert kerékpár és motorkerékpár szereléssel, illetve értékesítéssel foglalkozó szakembereitől, valamint megtekinthették és kipróbálhatták a kiállított kétkerekűeket.

A rendezvény nem titkolt célja, hogy vonzóvá tegye a pályaválasztó fiatalok számára a színvonalas szakismereteket biztosító szakképzést, amelynek köszönhetően minőségi munkahelyek állásaira pályázhatnak a képzett hallgatók, valamint hogy megvalósítson egy fenntartható, harmonikus együttműködést a képzést végző oktatási intézmény és a gyakorlati képzésért felelős oktatóhelyek között.E képzési ágban természetesen egyéb képzései is vannak az intézménynek. A Bercsényi Középiskola várja többek között a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, közúti közlekedésüzemvitel-ellátó és Légi üzemvitel ellátó, vasútforgalmi szolgálattevő és közlekedésautomatikai műszerész osztályaiba is az ezen szakmák által elhivatottságot érző tanulók jelentkezését is!