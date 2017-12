A Jóakarat támogató forintjai mellett a Gyirmót labdarúgói is segítik Bogdán Attilát és édesanyját. A tizenkét éves kisfiú gyógyíthatatlan beteg, cisztás fibrózisa miatt hamarosan tüdőátültetés vár rá. Most is kórházban van, de a focisták mosolyt csaltak az arcára.