Mostantól közelről nézhetjük az új híd építését Győrben - videó, fotók

Kisebb dugók várhatók a Széchenyi hídon



Ha 2018 első félévében átadják a forgalomnak a keleti elkerülő harmadik szakaszát, a Széchenyi hídon a reggeli és délutáni csúcs idején rövidülni fognak a torlódások. "Az észak-dél irányú átmenő forgalom jelentős része lakott területeken kívül zajlik majd, jelentősen csökkentve a zaj és légszennyezést Győrben" - tette hozzá Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő.

A 395 m hosszú híd Győrszentiván Kertvárostól és az 1-es főúttól pár száz méterre szolgálja majd a közlekedőket. A meder bal és jobb oldalán egyaránt ártéri hidak létesülnek. A hídon a díszkivilágítás mellett kerékpárút szintén épül.Az új híd létesítése Győr nagyságú város esetében is ritkán fordul elő. Utoljára a Jedlik hidat adták át 2010 végén. "A mederhíd építése iránt egyre jelentősebb lett az érdeklődés. A kivitelezők remek ötlettel rukkoltak elő és megnyitottak egy látogatóközpontot a nagyközönség számára" - közölte Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő. A látogatóközpont alatt egy korláttal védett acélemelvényt kell érteni, ahonnan jól láthatók a munkafolyamatok.A munkaterület látogatása szervezett módon történik. Szó nincs arról, hogy illetéktelenek vagy gyerekek kedvükre mászkálhatnak a keleti elkerülő befejező ütemének 14,85 milliárd forintba kerülő beruházásán. Az egyik kivitelező, a Hódút Kft. hídépítési igazgatója, Sitku László elmondta: "mostantól kezdve havonta egy szombaton lesz lehetőség a látogatói csoportok fogadására". A híd megtekintése regisztrációhoz kötött, a szervezők a "Látogatóközpont Mosoni Duna-híd"várják az érdeklődők jelentkezését.Nézzük, hogyan áll most a műtárgy építése. A mederhídhoz a 11 sor acél-hídelemből eddig 6 sor érkezett meg, a 7. sor szállítása folyamatban van. Ezeket a hatalmas elemeket speciális kamionokkal szállítják a helyszínre. "A hídelemek összeillesztésén ötven szakember dolgozik. A kész hidat várhatóan szeptemberben tolják a folyó fölé" - közölte Kiss Boglárka, a beruházó NIF Zrt. szóvivője.Tavasszal több cikkben írtunk arról, hogy Győr és Vámosszabadi közötti erős kamionforgalom megduplázódott azzal, hogy a sóderszállítók a kisalföldi megyeszékhely felől, a 14-es úton hordják az anyagot az útépítésre. Bár a teherautó konvojokra az elkövetkező hetekben is számítani kell, jó hír, hogy a töltésépítéshez szükséges anyag 85 százalékát már lebillentették a kocsikról. Az útépítés során több közmű-vezetéket (gáz, víz, telefon) újakra váltanak ki.