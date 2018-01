Mostantól figyelmeztetik a szabálytalan autósokat a győri parkolóházakban

A közlekedésében részvevő gyalogosok, járművezetők egyik legfontosabb íratlan szabálya az egymásra való fokozott odafigyelés. Sajnos a hétköznapi rohanás, kapkodás, feszültség miatt időnként sokan megsértik ezt a hallgatólagos megállapodást, kellemetlenséget, bosszúságot okozva másoknak.



Fénykép készül



A győri parkolóházakban, magas és mélygarázsokban időnként tapasztalható ilyen figyelmetlen magatartás az autósok részéről, amikor úgy foglalnak el egy-egy beállót, hogy jelentősen megnehezítik, rosszabb esetben lehetetlenné teszik a velük szomszédos terület használatát, azaz elfoglalják a másik parkolóhely egy részét is, így lényegében két helyen parkolnak. "A Győr-Szol Zrt., mint a parkolóházak üzemeltetője január 19-től, péntektől akciót indít az így megálló autósok figyelmeztetésére" - közölte Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol kommunikációs vezetője.



A szolgáltató munkatársai a következő időszakban rendszeresen járják a parkolóházakat, s azokra az autókra, melyek nem rendeltetésszerűen használják a számukra biztosított beállót, akadályozzák a többi közlekedő mozgását, parkolását, figyelmeztető nyomtatványt helyeznek ki, és az esetről fényképet készítenek. Az ablaktörlő alá becsúsztatott lapon néhány udvarias mondat lesz olvasható, mely felhívja a figyelmet arra, hogy az autós nem megfelelően parkolt járművével, és kérik, legközelebb figyelmesebben manőverezzen a kijelölt helyre.



Kötbér



Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester elmondta, hogy Nyugat-Európában, ahol a közlekedési morál amúgy sokkal jobb, ott is használják ezt a módszert és bevált többek között németországi és ausztriai parkolóházakban, mélygarázsokban, így itt is megpróbálkoznak ezzel a korrektségre ösztönző, de amúgy nagyon tisztességes és valóban udvarias tartalmú felszólítással. Elmondta azt is, aki mozgássérült igazolvánnyal közlekedő autós, rájuk nem vonatkozik, mivel adott esetben nekik a ki-beszállás nehézségekbe ütközhet.



Szabálytalan parkolóhely használatnak minősül, amikor a jármű úgy áll be, hogy akadályozza vagy lehetetlenné teszi a szomszédos parkolóhely vagy parkolóhelyek használatát, legyen az a jármű mellett, előtt vagy mögött. A szabályok ilyen jellegű megsértésének tiltására egyébként a garázsok házirendje is utal, mely szerit az, aki a szabálytalan megállás miatt egy parkolóhely helyett többet is elfoglal, kötbért köteles fizetni. Az intézkedés célja nem a büntetés kiszabása, csupán figyelemfelhívás: ügyeljünk arra, hogy magatartásunkkal ne akadályozzuk mások parkolását!