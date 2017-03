Most szólunk: nagy dugó lesz az M1-esen, Győr felé hétfőn

Az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán Biatorbágy térségében a 16-os és a 17-es kilométer szelvények között tengelysúlymérő-állomás építési munkákat végeznek a szakemberek.



Az első ütemben március 27., hétfő reggel 9 órától március 28., kedd 19 óráig lezárják az előző- és a haladósávot, továbbá 80 km/h-s sebességkorlátozást is bevezetnek. A forgalom ekkor csak a kapaszkodósávon haladhat.



A második ütemben , március 29-én, szerdán reggel 9 órától várhatóan március 30.,, csütörtök 19 óráig a kapaszkodósávot zárják le, a forgalom 2 sávon haladhat.



A 80 km/h sebességkorlátozás és a lezárás mindkét ütemben éjszaka is érvényben marad.



A korlátozásokat és az erős forgalom miatti torlódásokat a változtatható jelzésképű táblákon a Magyar Közút munkatársai előjelzik.



A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról tájékozódhatnak a nap 24 órájában a Magyar Közút Útinform osztályánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri az erre közlekedőket, hogy a torlódások hosszának minimalizálása érdekében kellő időben és egymást segítve soroljanak be a forgalmi sávokba.