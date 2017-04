Most megmondhatja a rendőrségnek, hova kér traffipaxot Győr-Moson-Sopron megyében

A TISPOL tagállamok területén idén is megrendezik a 24 órás összeurópai sebességellenőrzést (Speedmarathon). A magyar rendőrség is részt vesz az akcióban, az ellenőrzés 2017. április 19-én 06.00 órától 2017. április 20-án 06.00 óráig tart majd.A rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni, ezért idén is javaslatokat vár arra vonatkozóan, hogy az említett időszakban hol legyen sebességellenőrzés.Győr-Moson-Sopron Megye vonatkozásában az alábbi e-mail címre várják azállampolgárok javaslatait az elenőrzéssel kapcsolatban: