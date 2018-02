Modern Városok Program Győrben - mutatjuk a 130 milliárdos kirakó népszerű darabjait

Kattintson a nagyobb képért. Hírgrafika: Kustán Roland

, nagyjából 130 milliárd forint érkezik Győrbe a Modern Városok Programban. A kisalföldi megyeszékhelyen jelenleg 18 projekt fut, pár terv vizsgálat alatt áll.A 2014-es országgyűlési választások előtt a győri politikus megbízásából is készült felmérés a Széchenyi-egyetemen. Akkor a győriek a közlekedést és a helyi buszjáratokat értékelték a "leggyengébb láncszemnek". Ennek tükrében a szavazásunk kevés meglepetést, mondhatni papírformát hozott. A győrieknek jelenleg is a közlekedéssel gyűlik meg leginkább a baja. Hiába történnek folyamatosan útfejlesztések, a forgalomban lévő autók száma évről évre meredeken emelkedik a városban. Így egyre gyakoribbak és tovább tartanak a torlódások csúcsidőben. Példa erre a 81-es győri szakaszán, a Fehérvári úton épített körforgalom. 10 éve segítséget nyújtott a csomópont átépítése, míg napjainkban műszakváltáskor itt is lépésben araszol a forgalom."Örülökeredményének, jó visszajelzés ez számunkra. A győri tervek közül ugyanis a négy közlekedési fejlesztés kiemelt prioritást kap. A belső keleti elkerülő építése az új Mosoni-Duna híddal (az Ipar út hosszabbítása), a győri elkerülő utolsó, észak-nyugati szakaszának kialakítása, a Belváros közlekedési korszerűsítése és a Győr-Dunaszerdahely közötti út négysávosítása minőségi javulást fog hozni a városi és a Győr környéki közlekedésben" - kezdte Simon Róbert Balázs. A győri országgyűlési képviselő úgy tekint a tervekre, hogy 2022-ig készüljön el az Ipar út Mosoni-Dunán átívelő "nyúlványa" és kezdődjön el az észak-nyugati elkerülő, valamint a városmag közlekedési korszerűsítése. "A Győr-Dunaszerdahely közötti kétszer kétsávos út több közlekedésszakmai kérdést is felvet, de a politikai klíma, a magyar-szlovák kapcsolatok erősödése kedvez az ügynek" – tette hozzá a győri államtitkár. A határon átívelő projekt az itthoni és a csallóközi magyarokat jobban összekötné, valamint a magyar-szlovák gazdasági szálakat is erősítené. Az még nem dőlt el, hogy új hidat emelnének a nagy Duna fölé, vagy a Vámosszabadi és Medve közötti meglévő műtárgyat szélesítenék.

Az Ipar út most. Fotó: H. Baranyai Edina

A közlekedési projektek számítanak a legkeményebb diónak a Modern Város Programban. Ha egyszerre fognának neki az említett négy nagy fejlesztésnek, akkor Győr közlekedési ütőerei megbénulnának. Másrészt az útépítő szakma (is) súlyos munkaerő-hiánnyal küzd, a cégek nem tudnának elegendő szakembert hadra fogni.Logikus lépés, hogy a győri úthálózat bővítése várhatóan az Ipar út hosszabbításával rajtol. A főút a Lukács-iskola mellett vezet majd a Mosoni-Duna irányába, a folyó túlpartján az Új Bácsai úthoz csatlakozik a Ladik utcai körforgalomnál. Ehhez új győri hídra is szükség lesz. Valószínűleg hasonló műtárgy fog épülni, mint a keleti elkerülő harmadik szakaszán

Elképzelhető, hogy a fejlesztések során a vasútállomás alatti aluljárót a vidéki buszpályaudvar és az Aradi vértanúk útig `megnyújtják´. Fotó: Béres Márton

Az észak-nyugati elkerülő a 14-es főútról Győrújfalu és Győrzámoly között fog vezetni az M85-ös és az 1-es főút találkozásig. Így Abda és Öttevény irányába könnyebbé válik az autósok helyzete.A kisalfold.hu-n indított voksoláson Olvasóink úgy látták, hogy "a helyi és a helyközi buszpályaudvar, illetve a vasútállomás felújítása, új közúti alagút építése" lehet a leghasznosabb győri elem a Modern Városok Programban. A több évtizedes tömegközlekedési gócponttal foglalkoznak a szakemberek, a fő irányvonalak meghatározása még tart. Többszöraz intermodális csomópont, vagyis a vasútállomás és a vidéki buszpályaudvar összekapcsolásának tervéről. Hogy ez milyen elemekkel, formában valósulhat meg, egyelőre nyitott kérdés. Van olyan elképzelés, hogy a vasúti aluljáró mind a Belváros, mind a buszpályaudvar felé "megnyúlna". Így a gyalogosok kevesebb megállással, nagyobb biztonságban közlekedhetnének. Hasonlóan, szintén "föld alatt" oldanák meg a bringások haladását Nádorvárosból a centrumba a Baross híd közelében. Ezek az alternatívák egyelőre kezdeti fázisban vannak, de akár "befutók" is lehetnek.

A győri színház időszerű nagygenerálon esik át, a hatalmas épületben nem lehet tovább halogatni a korszerűsítést. Fotó: Mészáros Mátyás

A győri projektek közül a Győri Nemzeti Színház megújítása és a II. János Pál tér rehabilitációja kerül a legtöbb pénzbe, 22 milliárd Ft-ba. Ez a terv Olvasóink szavazásán a 8. helyen végzett. Többen felvetették: mi kerül ennyi pénzbe a színház és a tér modernizációja során? "Ezt a kérdést én is többektől hallottam, érdemes erről beszélni. Viszonylag kevesen tudják, hogy a színház előtti tér alatt kisebb mélygarázs működik. Itt a parkolók száma bővülni fog és a tér teljes felújítása is megtörténik. A legnagyobb összeget azonban a színház korszerűsítése emészti fel. A művészek elavult, hetvenes éveket idéző szovjet, kelet-német színpad-technikával, eszközarzenállal dolgoznak. A korszerű technikai eszközök beszerzése jelentős összegbe kerül. A győri színház teljes körű nagygenerálon fog átesni. Ennek ára van" - válaszolt Simon Róbert Balázs.

Az első modern fecskék



A Modern Városok Program győri projektjei közül várhatóan elsőként az állatkertben tervezett fejlesztések valósulnak meg. Az idei évben útjára indulhat az új mentőállomás építése az egykori Vadász Laktanya területén, valamint a parkolólemez kivitelezése szintén a megyei kórháznál. Gőzerővel zajlanak az egyeztetések a győri fürdőben létesítendő Vízi Élménypark, valamint a sporthotel előkészítésének ügyében is.