Mitől lesz boldog az új év? Győri zenészt, mestert, tanárt kérdeztünk

Lengyel József cukrászmester:

- Dolgos évet zárok és – ha visszagondolok - szinte egy pillanatnak tűnik ez az esztendő. Rengeteg esküvő, rendezvény és családi ünnep „megédesítésén" munkálkodtam egész évben. Sok pozitívuma volt ennek az évnek: a befektetett energia és munka meghozza az eredményt. Remélem, a következő évre is marad energiám. Az év nagy pillanata volt az adventi időszakban tartott Jóság Süti Nap, amikor a felajánlott rengeteg süteményemet mind sikerült jótékony célra eladnunk. Ismét az Év esküvői cukrászának választottak és persze, a legfontosabb: a saját vállalkozásom életképes, - lassan kétévesek leszünk. Rengeteg álmom van, de nem vágyom nagy dolgokra. Babonából nem beszélek róluk. Remélem, kapok annyi erőt, energiát és egészséget, hogy megvalósítsam némelyiket.



Dr. habil Lakatos István, a Széchenyi Egyetem dékán-helyettese:

- Jó év volt 2016-os! Munkahelyem, a Széchenyi István Egyetem dinamikusan fejlődik: tanszékvezetőként, kollégáimmal bővíteni tudtuk céges kapcsolatrendszerünket, ennek köszönhetően nyílt lehetőségünk a tanszéki fejlesztésekre is. Konferencia-sorozatot alapítottunk 3 éve, amelyet sikeresen szerveztünk meg az idén is környezetvédelem témában, a megyei önkormányzat és az Európai Bizottság társfinanszírozásában működő megyei Europe Direct irodával, a megyei kereskedelmi és iparkamarával, valamint a Széchenyi Egyetem Járműipari Kutatóközpontjával közösen. A tanszék fiatal, dinamikus csapata kiemelt figyelmet fordít a hallgatói tehetséggondozásra. Több szakértői megkeresést is kaptam: pl. az Igazságügy Minisztériumban a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület tagjává választottak, illetve tagi meghívást kaptam a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Autó és Gépipari Szakmai Kollégiumába. A megyei kereskedelmi és iparkamarában új, számomra alelnökként az ötödik, ciklus indult, az év egy részét a választási kampány izgalmas-tevékeny időszaka tette ki. A nyugodt, biztos családi háttér is fontos: két gyermekünk szép eredményekkel végzi az általános iskolát. Az újévben hasonló eredményekkel lennék elégedett. Örülnék az egyetemi, professzori pályázatom kedvező elbírálásának.



Váray Lászó énekes-zeneszerző (Colombre Band, Belvárosi Betyárok) :

- 2016 legfontosabb pillanatai a két zenekarom lemezeinek megjelenése (áprilisban jött ki a Colombre Band – Audio-szelfi című lemeze, novemberben pedig a Belvárosi Betyárok – Fejforgató című albuma), illetve ezek fogadtatása. A gyereklemezt részemről külön drukk kísérte. Koncertek visszajelzéseiből tudtam, hogy a dalok mennyire működnek, nagyon együtt tudnak mozdulni a zenével és a szöveggel a gyerekek és a szülők is, de a megjelenés utáni visszajelzések, a fogadtatás a legpozitívabb forgatókönyvet hozták el szakmai berkekben is.



Nincsenek vágyaim 2017-re, terveim vannak, amiket a zenekarokkal megvalósítunk – ehhez leginkább türelem és sok munka kell, hogy minden lépcsőfokot kijárva, elérjünk a fontos pillanatokhoz! Ami a leginspirálóbb a jövő évet előre vetítve, az ugyanaz a momentum, ami a legelső pillanattól kezdve hajtott: két úton eljutni az emberekhez, egyrészt a dalokon-, másrészt a rengeteg koncerten és utazáson keresztül – az a jó, hogy egyik a másikból következik. És 2017. pont ilyen év lesz.



Lengyel Mónika, a Gézengúz Alapítvány elnöke:

- 2016-ban Győri Intézetünk közel ezer család életében vett részt tevékenységével, akiket hosszabb-rövidebb ideig egészségügyi, oktatási illetve szociális ellátással segítettünk. Az év elején egy nemzetközi pályázat keretében lehetőségünk volt olyan szlovák és cseh szakemberekkel találkozni, akik hasonló szervezetekben, egyazon területen (gyermek-rehabilitáció) dolgoznak. A határokon átnyúló együttműködés eredményeképpen megismertük egymás intézményeit és tevékenységét. Elindítottuk zeneterápiánkat, szépült a Gézengúz Ház, sok új fejlesztő eszközünk lett a hidroterápiás ellátásunkhoz. Sok szülő keres fel minket, illetve az egészségügyből szakemberek egyre nagyobb számban irányítják hozzánk a veszélyeztetett, vagy az enyhe tüneteket mutató csecsemőket, kisgyermekeket diagnosztikai szűrésre. Egy jelentős támogatásnak köszönhetően ebben az évben heti rendszerességgel ingyenes szűrőprogramot szerveztünk 0-2 éves csecsemőknek és kisgyermekeknek. A találkozók során nagy hangsúlyt fektettünk a prevencióra, egészségfejlesztő és betegségmegelőző ellátásra, súlyosabb esetben a tünetek további kivizsgálását szorgalmaztuk. A kiszűrt gyermekek számára terápiás javaslatot tettünk, mind az állami ellátásról, mind az alapítvány keretei közötti lehetőségekről. Eddig közel 100 gyermek szűrése történt meg. Ezt a lehetőséget jövőre is szeretnénk kínálni a családoknak ingyenesen, ezért folyamatosan írjuk a pályázatokat. Családilag: a legnagyobb lányunk májusban lediplomázott az ELTE-n a Keleti nyelvek és kultúra - arab szakirányon, a középső gyógypedagógusnak tanul Budapesten. A legkisebb lányunk szeptemberben kezdte el Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumot. Apukájukkal együtt nagyon büszkék vagyunk rájuk! Azt kívánom magunknak, hogy sok töltekező mosolyunk legyen a 2017-es évünkben, mind az otthonunkban, a tanulásban és a munkában.



Dr. Schmidt Péter gyermekgyógyász, háziorvos:

- 2016.évre azért is emlékezem vissza szívesen, mert számos olyan esemény megvalósult,mely széppé teszi az életünket. Gyönyörűen fejlődik Balázs fiamék András Bendegúz nevű 1 éves gyermeke, az unokánk Zürichben. A rendszeres látogatásaink legyőzik a távolságot,és azzal,hogy 2 héten át itthon voltak és együtt töltöttük a karácsonyt, sok mindenért kárpótolt. Orsi lányom idén a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, szeretnénk, ha méltón vinné tovább szülei hivatását. Feleségem Dr. Juhász Julianna a Semmelweis Nap központi ünnepségén az egyik legmagasabb kitüntetést vehette át, a Batthyány-Strattmann Dijat, augusztusban pedig a Vatikánból küldött, pápai áldásban részesült. 2016-ban is nagy sikerrel folytattuk az Alapellátási Szabadegyetem országos rangot jelentő orvosi továbbképzésünket a Pécsi Szegedi, és Budapesti Orvostudományi Egyetemekkel közösen, immár a 27.évfolyam 230. szakmai tudományos rendezvényénél tartunk, - szeretnénk ezt 2017-ben is folytatni.



Egészségben és eredményekben gazdag esztendőt kívánok mindenkinek, jövőre Péter -a Budapesten élő nagyobbik fiam- tervezi esküvőjét Győrött, így remélem ők is révben érnek!



Stipsits Ibolya fotóművész:

- Fantasztikus évet zártam, minden úgy teljesült, ami csak egy fotóművész álma lehet. Kiállításom nyílt, megjelent a Szubjektív című könyvem. Kiváló művész lettem. Az Amerikai Fotószövetség a legjobb magyar fotóművészek között ismerte el munkámat, de a Magyar Fotóművész Szövetség elismerését is megkaptam. A világ különböző országainak fotószalonjain jelen lehettem a képeimmel. A jövő évben elsősorban a lelki békémet

szeretném továbbra is megőrizni és ehhez egészséget kérek. Több közönségtalálkozóra készülök, meghívást kaptam több hazai és külföldi kiállításra. Az ünnepi könyvszalonra pedig egy újabb könyvvel szeretnék megjelenni, nemcsak magyar-, angol nyelven is.



Arany Piroska tanár-író:

- Örömmel tölt el, hogy az Idősek Napján a város ezüst éremmel jutalmazta kulturális- írói tevékenységemet, igazi örömet szereztek vele. Szülővárosomba, Derecskére, - ahol kezdőként 14 évig tanítottam,- a város napján meghívtak az ünnepi fogadásra és a Breviáriumban közölték az írásaimat. A „Napkelet Népe" blogon rendszeresen publikálok, a Magyar Naplóban novellám jelent meg. Író-olvasó találkozókat tartottam

Gyárvárosban, Lébényben, és Balatonfüreden, valamint felolvastam a csikvándi falunapon. A kisebb megtorpanások figyelmeztető jelek az életemben: hálára köteleztek, megtanítottak az elvárásokkal kapcsolatos

figyelemre, alázatra és a változtatásokra. A jövő évben a családom, a baráti köröm, és az érdeklődők örömére ismertetem novelláimat, és szeretném hasznosan, írással tölteni az időmet.