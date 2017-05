Mintaszerű doktori képzés a győri egyetemen

A menedzsment területén, Magyarországon még nincsen akkreditált angol nyelven elérhető PhD-program, így a SzEEDSM (http://szeeds.sze.hu) a győri Széchenyi Egyetem (SZE) részére mindenképpen kiugrási lehetőséget jelenthet éppen úgy, mint ahogyan a doktori képzést elvégzők számára is új távlatok nyílhatnak meg. E program esetében Magyarországon egyedülálló, angol nyelvű képzésről van szó; éppen véget ért az első szemeszter. Az induláshoz szükség volt a Széchenyi Egyetem (SZE), a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA) - közel egy éve aláírt - együttműködési megállapodására is. Amint a Széchenyi Alumni Magazin 2017/tavaszi számában írják, a megállapodás szentesítésével a Prof. Dr. Rechnitzer János által vezetett Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok doktori képzésének keretében a meglévő menedzsment specializáció mellett transzdiszciplináris doktori specializáció kezdte meg működését, amely új megközelítésben és szemlélettel fejleszti a doktoranduszok komplex és széles körű problémamegoldó képességét. Az új specializáció oktatási folyamataiban az egyetem kutatói és oktatói mellett külföldi, nemzetközileg elismert professzori kör vesz részt.



A TELJES MAGYAR FELSŐOKTÁS A PROGRAM NYERTESE LEHET



A program olyan fejlesztési- és fejlődési lehetőséget adhat az intézmény számára, ami megteremti az esélyét a folyamatok és a minősítési rendszer, a tudományos előmenetel kérdéskörének átgondolásához - többek között erről is beszélt Vastag Gyula programigazgató az egyetemi magazinban. A cél természetesen a nemzetközi vérkeringéshez való csatlakozás, ugyanakkor a győri programnak a teljes magyar felsőoktatás is a nyertese lehet. Az együttműködés kiemelten fókuszál arra, hogy SzEEDSM nemzetközileg is jegyzett programmá váljon, az angol nyelvű menedzsment doktori képzés pedig hosszú távon szolgálja a tudásátadást.



EGYEDI KÉPZÉS



Érdemes megemlíteni, hogy győri egyetemen és talán országosan is ebben a programban legmagasabb a külföldi oktatók száma, akik legfőbb motivációja a képzésben való részvételre – tekintve, hogy szakmájuk legjobbjairól van szó – már nem elsősorban anyagi természetű. Sokkal inkább az a lehetőség vonzó számukra, hogy a tudásátadáson és az bevonásukon keresztül a fogadó intézmény is fejlődjön. A SZE vezetése teljes mértékben kiállt a program mellett, hiszen az szervesen illeszkedett az egyetem céljaihoz. Ez az első olyan doktori képzés, amely angol nyelven, több diszciplínára alapozva építi fel a képzési-kutatási és a disszertációs szakaszt – hívta fel a figyelmet az MNB oktatási igazgatója. Dubéczi Zoltán elmondta: program részvevőit egyszerre oktatják az egyetem tanárai és professzorai, illetve a külföldi szakemberek. Az oktatási igazgató szerint a résztvevők olyan iránymutatásban részesülnek, “melynek köszönhetően az akadémiai tudás és a gyakorlat együttesét felhasználva tudnak a kutatási témájukban jelentős előrehaladást elérni és komplex módon gondolkozni globális, geoökonómiai, geopolitikai kérdésekről." A képzés más doktori képzésekkel összemérve minden szempontból egyedi.



"ÉRDEMES VOLT VÁRNI RÁ"



Az intellektuális kihívás jelentette a vonzerőt a doktori képzésbe Varga Enikő számára. A pályafutását IT-területen kezdő szakember a Temesvári Műszaki Egyetemen szerezte a diplomáját, ám tudásvágya nem csillapodott, így a Budapesti Műszaki Egyetemen elvégzett egy MBA-képzést is. Elmondása szerint korábban is kereste a lehetőségeket a továbbképzésre, de nem talált olyat, ami munka és a család mellett elvégezhető lett volna és főleg: hasznos is. “Érdemes volt várni", a programtól új látásmódot és önmegvalósítást remél. Dobra Zoltán az Audi Hungaria járműszereldéjének egyik területéért felelős vezetője, aki minőségbiztosítási mérnökként szerzett már az egyetemen egy diplomát, majd MBA-képzés keretében a vezetés- és szervezés kérdéskörével is foglalkozott. Kiemelten fontosnak tartja, hogy a képzés angolul történik, emellett a témák sokszínű megközelítése is vonzó számára. Darabos Katalin gazdasági előadóként korábban másfél évig tartott előadásokat a Budapesti Gazdasági Főiskolán, jelenleg pedig a családi vállalkozásukban számviteli vezetőként dolgozik, ugyanakkor szeretne visszatérni az egyetemi oktatói világba. A tudományos háttér megerősítésére e PhD-képzést tökéletesnek tartja, személyes fejlődését is remélve a programtól. Az biztosnak tűnik, hogy a hallgatók számára különleges élményeket is tartogat a program, hiszen hat hónapra más akadémiai intézményekbe is ellátogathatnak, s az ottani doktori képzés keretei között új tárgyakat vehetnek fel, kutatási programokba folyhatnak bele, megismerhetik a vállalati környezetet. “A szakmaiságot fejlesztendő, valós feladatokkal szembesülhetnek, a gyártott problémák helyett gyártási problémákkal találkozhatnak és azokat oldhatják meg."



SZE JÓ TÁPTALAJA A TUDÁSNAK



Széchenyi Egyetem az utóbbi években Magyarország egyik olyan egyetemévé vált, ahol a hallgatóknak van lehetőségük elméleti és szakmai szempontból is innovatív technológiákat alkalmazniuk tudásuk elmélyítése érdekében - ez volt a fő oka annak, hogy az MNB támogatási szándékkal fordult az az egyetem felé. Dubéczi Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy a tudás mihamarabb gyakorlatba ültetése versenyelőnyt jelent a globalizálódott piacokon. A szakember szerint a versenyképes tudás és annak elsajátítása már a kezdetektől fontos, így az MNB feladatának tekinti a tudatos közgazdasági gondolkodás megalapozását, illetve, hogy fejlessze és segítse is a tudományos tevékenységeket. A SZE menedzsment doktori-képzése hazai és európai kitekintésben is egyedülálló, a hallgatók pedig arra kapnak lehetőséget és ösztönzést, hogy a tapasztalati tudásukat ötvözzék az újonnan elsajátított tudással és ismeretekkel. Az innovatív megoldásokra és a világra való nyitottság pedig kulcskérdés.



Az MNB és a SZE együttműködése nagyon sikeres, az intézményekben kölcsönösen megvan a szándéka akár egy hosszabb távú együttműködésnek is.