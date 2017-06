Mint a filmben, a győri Életrevalók sem ismernek leküzdhetetlen akadályt - fotók, videó

Benei László kerekesszékben ülve elhúzott egy autót az Opel-találkozón két éve.

Tavasztól őszig vasárnaponként együtt edz Laci és Szabolcs, a Lapos tanszéktől Győrladamérig 9 km-t nyomnak, oda-vissza 18-at. "Sokszor nehéz dolgunk van. Áprilisban viharban indultunk útnak, Lacit visszafelé fújta a szél. Mondtam neki, ha nem gond, meglöknélek, hogy haladjunk is. Mi ilyenek vagyunk, a humor átsegít bennünket minden nehézségen" - kezdte Kozma Szabolcs gyógypedagógus, a pannonhalmi Pedagógiai Szakszolgálat vezetője."Mindig rekkenő hőségben megyünk Lipótra, hólyagosra melegszik az aszfalt, Szabolcs cipőtalpa átforrósodik. Az utolsó 4-5 km-en többnyire be akar ülni mellém a székbe, de felvilágosítom, hogy erről ne is álmodjon, inkább húzzon bele a futásba" - vette át a szót Laci, aki 28 éve munkahelyi targoncás baleset következtében bénult le csípőtől lefelé."Kilenc mázsa esett rám, ez dobta a gép. Arra büszke vagyok, hogy soha nem hagytam el magam, ebben rengeteget segített a sport. Az akkori munkahelyi barátaim szinte azonnal elkoptak mellőlem. Pedig nem hibáztam, nem miattam történt a baleset. Sebaj, az elmúlt közel 30 évben új ajtók nyíltak ki, sok jó emberrel hozott össze a sors" - folytatta Laci, aki a Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesületének tagja.Szabolcs és Laci pár éve az egykori győri Petz-iskolában találkozott először."Esélyegyenlőségi napot tartottak a diákoknak, Laci a kerekesszékével rodeózott az udvaron. Viccet félretéve, látványos volt, amit művelt, a fiatalok is élvezték. Elkezdtünk beszélgetni, Laci mondta, hogy 15 különböző sportot képes űzni, még búvárkodást is vállalt. Sportkedvelőként ez a mondat megütötte a fülem, idővel barátok lettünk.A győri főiskolán óraadóként tanítok, minden félévben meghívom Lacit előadni. Jót tesz a hallgatóknak, ha látják, hogy kerekesszékes ember teljes életet élhet. Bosszant, ha valaki betegnek tartja őt. Sokan a gondolattól rosszul lennének, hogy 27 km-t kell futniuk. Laci 59 évesen zokszó nélkül kerekez végig a távon" - hallottuk Szabolcstól.Akárcsak az utóbbi évek egyik legmeghatóbb európai filmjében, az igaz történeten alapulóPhilippe és Driss, Laci és Szabolcs sem csak futásban feszegeti saját határait. Teniszeztek már kerekesszékben, de ennél is nagyobb dobás volt egy átalakított raliautóban versenyezni. "Laci volt a sofőr, én meg navigálás közben kapaszkodtam a majrévasba. Annyira gyorsan hajtott, hogy végigizzadtam a speciális futamot. Végül másodikként értünk célba" - elevenítette fel a száguldást Szabolcs."Mindig kellenek új célok. Tavaly a vállam megsérült, nem tudtam indulni a futóversenyen, Szabolcs egyedül maradt. Ha most sikerrel vesszük az akadályt, megcélozzuk a maratoni távot" - búcsúzott Laci. "Egy éve sokan hiányolták a futók közül Lacit a szigetközi településen. Amikor bemondták a hangosba a nevét, rengetegen tapsoltak" - zárta szavait Szabolcs.A jó barátok úgy tervezik, hogy a lipóti célban megfogják egymás kezét és közösen emelik magasba. Ahogy az igazi győztesek szokták.