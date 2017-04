Miniszteri látogatás Győrben az EYOF helyszínén - fotók

ide kattintva tekinthetik meg! Az EYOF-ról szóló összes írásunkattekinthetik meg!

2017. július 23-án, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál nyitóünnepségén - Magyarország történetében először - fellobban az európai olimpiai láng. Borkai Zsolt polgármester, a MOB elnökének meghívására Győrben járt dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, aki kormánybiztosként az EYOF-hoz kapcsolódó összkormányzati feladatok koordinációját is ellátja. Dr. Seszták Miklós és Borkai Zsolt a hajrá előtti tennivalókat beszélték át, majd a versenyhelyszíneket is megnézték.Az Olimpiai Sportpark 6,6 milliárd forintból valósul meg a Magyar Kormány támogatásával. A sportkomplexum magába foglal egy multifunkcionális csarnokot, 9 keményborítású teniszpályából álló teniszcentrumot, egy atlétikai versenypályát bemelegítőpályával, egy egyedülálló futófolyosót, tornacsarnokot, judo csarnokot és közösségi helyiségeket is. A közvetlenül mellé épített vizes központtal, az 50 méteres versenymedencét és 33 méteres bemelegítő medencét magába foglaló Aqua Sportközponttal hazánk legmodernebb felkészülési központjaként funkcionálhat a két létesítmény a jövőben. Az EYOF alatt az úszás, a torna, a judo, a tenisz, és az atlétika költözik majd be a 8 hektáron elterülő több mint 35.000 m2-es létesítményegyüttesbe.Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter elmondta: "Fantasztikus létesítmények épültek meg Győrben, és már nagyon várom, hogy birtokba vegyék az 50 országból érkező fiatal sportolók. Reméljük, hogy itt is sok magyar éremnek örülhetünk majd. Biztos vagyok benne, hogy Győr kiváló házigazdája lesz az eseménynek, amire garanciát jelent, hogy a város polgármestere egyben a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is."Borkai Zsolt megköszönte a Magyar Kormány kiemelt támogatását, és hangsúlyozta, hogy a Szervező Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendezvény a magas színvonalú sportszakmai lebonyolítás mellett minden résztvevő számára maradandó élményeket nyújtson, és egész Magyarország jó hírét öregbítse szerte a világban.