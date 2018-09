Miniszter a tanévnyitón - újult energiával indul a tanév a kunszigeti iskolában - fotók

A berendezés egyrészt környezetvédelmi szempontokat szolgál, hiszen takarékosan bánik a természeti erőforrásokkal, különös tekintettel a vízkészlet védelmére, másrészt pedig energiatakarékos: csak addig szükséges üzemeltetni, amíg a tantermeket használják.A fűtőrendszer, valamint az épület teljes áramellátását egy korábbi sikeres pályázat eredményeként, felszerelt napelemek biztosítják. A tanévnyitón vasárnap nem csak Farkas Liza Erzsébet, az iskola igazgatója, hanem Lendvai Ivánné polgármester is köszönte mindenki munkáját, akik a nyári hónapokban segítettek, hogy szeptemberre elkészüljön az intézmény.Az átadó ünnepségen dr. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, ha egy település számára fontos a jövője, akkor az iskolába fektet – így történt ez Kunszigeten is. Németh Zoltán a Győr-Moson-Sopron Megyei Ön kormányzat elnöke pedig úgy fogalmazott, a korszerűsített intézmény jó példa arra, hogy lehet tenni korunk egyik legnagyobb problémája, a klímaváltozás ellen.A mostani pályázat tartalmazta a külső szigetelés kivitelezését is. A lábazat nedvesség mentesítését követően az épület egyik falát 15 centiméteres hőszigetelő üveggyapottal borították. A másik fal műemlékvédelmi környezetbe tartozik, így azt az oldalt hőszigetelő vakolattal látták el. Az épületen 6 tetőtéri ablak és két bejárati ajtó cseréjére, valamint a födém hőszigetelésére is sor került. A tető is új cserepet kapott. A pályázat keretében az iskolában akadálymentes mosdót is kialakítottak.