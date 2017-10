Beszélgessünk erről az e-receptről, most már ideje lenne. Jó, beszélgessünk, mondta dr. Demetrovics Szilárd, aki stroke-ja miatt eladta péri praxisát, de jelenleg is ügyel vagy helyettesít különböző háziorvosi rendelőkben. Nyílt, egyenes válaszaiban eleve bíztam, de ezek olyan erővel sodortak el a tervezett interjútól, hogy a legvégén döbbentünk rá: az e-receptről nem is beszéltünk!