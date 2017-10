Mindenszentek és halottak napja: az egész ország útra kel - Így változnak a helyi menetrendek!

Vezessünk türelmesen

Változnak a helyi menetrendek



Mindenszentek és Halottak Napja időszakában, a temetők irányába megnövekvő utasforgalom kiszolgálása érdekében, a következők szerint közlekednek a helyi autóbuszjáratok az alábbi városokban:



GYŐR



2017. november 1-jén (szerdán) „37T" jelzéssel közlekednek temetői céljáratok a következő időpontokban:



Marcalváros, Kovács Margit utca megállóhelyről 9.40 – 18.10 óra között 30 percenként;

Zechmeister utca, Rába-part megállóhelyről 10.00 – 18.30 óra között 30 percenként.



Az autóbuszokra személyenként 2 db koszorút lehet díjmentesen felvinni.



A 14-es vonalon 2017. november 1-jén (szerdán) 8.30 – 18.00 óra között valamennyi járat 14B jelzéssel, a Nádorvárosi köztemető érintésével közlekedik.



A 17-es vonalon 2017. november 1-jén (szerdán) 10.00 – 18.00 óra között valamennyi járat 17B jelzéssel, a szabadhegyi Új köztemető érintésével közlekedik.



MOSONMAGYARÓVÁR



2017. november 1-jén (szerdán) az 5-ös autóbuszvonalon rendkívüli járat indul a vasútállomásról az Új köztemető érintésével 9.25, 14.25, 16.25, 18.25 órakor, vissza irányban a Tündérfátyol utcától 9.50, 14.51, 16.50, 18.50 órakor a vasútállomásig.



SOPRON



Külön temetőjáratok nem indulnak, azonban az ünnepek idején a menetrend szerint a Szent Mihály temető felé közlekedő 7, 27, 33, valamint a Balfi úti temető felé közlekedő 14-es jelzésű autóbuszjáratokhoz igény szerint mentesítő járatokat is közlekedtetnek.

A mindenszentek és halottak napja alkalmából elhunyt szeretteinkre emlékezünk és emiatt gyakorlatilag az egész ország útra kel. Vannak, akik a közeli temetőbe gyalogolnak ki, legtöbben viszont autóba ülnek és az ország távolabbi részeibe is elutaznak, hogy leróják kegyeletüket. Fontos tudni, hogy emiatt ez az időszak az átlagosnál nagyobb veszélyt jelent a közlekedők számára.Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő és az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők könnyebben elveszíthetik türelmüket. A meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalást mindenképpen kerülni kell!A súlyos sérüléssel járó balesetek már alacsony haladási sebesség mellett is megtörténhetnek. Ezért fokozottabb rendőri jelenlétre számíthatnak a közlekedők 2017. október 27-től november 5-ig a közutakon (autópályákon, autóutakon, főútvonalakon és lakott területen belül), valamint a temetők környékén, amely elsősorban a forgalom segítésére irányul, de a rendőrök a szabálytalan közlekedők ellen is fellépnek. A segítő, vigyázó jelenlétet – mint az elmúlt években, úgy idén is – a polgárőrökkel közösen biztosítják kollégáink.Ezekben a napokban a rendőrség a közút kezelőivel együttműködve számos ideiglenes parkolóhelyet jelöl ki, esetenként forgalomkorlátozást rendel el. Azt kérik, hogy ne megszokásból közlekedjünk, figyeljük a közúti jelzéseket és ha tehetjük, indulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!"Javasoljuk, hogy az utazás előtt ellenőrizzék gépkocsijuk műszaki állapotát, s amennyiben még nem tették, szereltessék fel a téli gumiabroncsokat, amelyek használata a biztonságos közlekedés érdekében feltétlenül ajánlott. Az őszre jellemző ködös és esős időjárás miatt jelentősen csökkennek a látási viszonyok, az úttestre hulló falevelek miatt az útfelület csúszós, síkos lehet. Kérjük, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyék figyelembe. Amennyiben nem rendelkeznek kellő helyismerettel, készítsenek útvonaltervet" - javasolják a police.hu-n.A gyalogosok külön figyelmet érdemelnek, hiszen ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. Az előttünk álló időszakban főként a temetők környezetében megnő a gyalogosok száma. Fokozott körültekintéssel közelítsük meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket!A forgalomellenőrzés mellett a rendőrség közrendvédelmi és bűnügyi szolgálata is fokozott ellenőrzéseket tart, megelőzve, illetve megakadályozva az ilyenkor gyakrabban előforduló bűncselekmények (gépkocsi feltörések, zseblopások, viráglopások, sírrongálások) elkövetését. A tömegközlekedésben résztvevők nagy száma, a növekvő személy- és gépjárműforgalom indokolttá teszi, hogy ebben az időszakban kiemelt figyelmet fordítsunk a gépjárműlopások- és feltörések, az alkalmi lopások, a „trükkös" lopások, valamint a zseblopások megelőzésére.A tömegközlekedési eszközöket igénybe vevők – amennyiben van rá mód – lehetőség szerint használják a pályaudvari érték- és csomagmegőrzőket. A közlekedési eszközökön és a temetők környékén fokozottan figyeljenek a zsebtolvajok, alkalmi tolvajok megjelenésére.A gépjárműlopások, illetve a járművekből történő lopások a bűncselekmények igen nagy százalékát teszik ki, ezért fontos, hogy a jármű ajtajait, az ablakokat, és a napfénytetőt mindig zárják le, mielőtt az autót elhagyják, még akkor is, ha csak rövid időre távoznak. A trükkös lopások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy legyenek valamivel gyanakvóbbak, tartózkodóbbak, és ne hagyjanak látható helyen semmilyen iratot és értéket a gépkocsiban!Amennyiben észlelték, hogy feltörték vagy ellopták autójukat, mielőtt bármihez hozzáérnének, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 107, vagy 112 központi segélyhívó telefonszámokon!Az úgynevezett alkalmi lopások elkerülése érdekében, célszerű egyfajta védelmi mechanizmust kialakítani, amely hatásos az értékek megóvására. Az őrizetlenül hagyott vagyontárgyak – mint például a kerékpárok, csomagok, táskák, illetőleg egyéb értékek – könnyű prédát jelentenek az elkövetőknek, amelyeket fizikai erőszak alkalmazása nélkül is, könnyedén eltulajdoníthatnak.A zseblopásokat jellemzően az utcán, illetve közlekedési eszközökön, piacokon és bevásárlóközpontokban követik el. Pénzüket, bankkártyájukat, valamint egyéb értékeiket már akkor tegyék biztonságos, nem látható helyre, amikor elindulnak otthonról! Lehetőség szerint kabátjuk belső zsebében tárolják a pénztárcájukat, az irataikat és a telefonjukat!