Mindenki Krisztusa - Lebó Ferenc alkotását a Püspökvár előtt avatták fel - fotók

Szerdán délután a Püspökvár előtt adták át Lebó Ferenc szobrát, a Mindenki Krisztusát. Az avatáson az önkormányzat képviseletében Fekete Dávid alpolgármester arról szólt, hogy a Mindenki Krisztusa az egyházmegye, a QP Zrt. és az önkormányzat összefogásából született meg. Reményét fejezte ki, hogy nem csupán a hívőknek, városunk lakosainak, de az idelátogató turistáknak is örömet szerez a mű. Megemlítette, hogy „a 14 nagypénteki stáció egy év múlva fizikai valóságában is megjelenhet a győri belvárosban."Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezérigazgatója szintén a győri művészek alkotásai által megjelenő keresztút létrehozásának fontosságáról szól, a szobrot méltatva pedig úgy fogalmazott: egy álom vált valóra. A győri művész első szavaival a szép feladatot köszönte meg. Lebó Ferenc úgy fogalmazott: első látásra talán szokatlan az ábrázolás, miszerint Krisztus lehajol a keresztről. Ezzel azt kívánta kifejezni, hogy Krisztus a szívünkben él, lehajol hozzánk, nekünk csak el kell ezt fogadnunk és engednünk, hogy magához öleljen minket.Veres András győri megyéspüspök beszédében hangsúlyozta, hogy az esemény jelentőségét növeli az, manapság sajnos ritka a keresztállítás. Az alkotás egyedülálló, Krisztus ilyen ábrázolásával nem találkozunk máshol az országban. A megyéspüspök reményét fejezte ki, hogy egy év múlva a most felállított alkotás a győri keresztút induló állomása lehet. Mielőtt megáldotta volna a művet, beszédét azzal fejezte be: Áll a kereszt, míg forog a világ és minden korban azt üzeni: szeret az Isten.