Milyen változásokat hoz az EYOF a győri közlekedésben? Mutatjuk!

Az alábbi összefoglalóban azokat a legfontosabb változásokat és korlátozásokat gyűjtöttük össze, amelyek a városban közlekedők széles körét érintik. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál ideje alatt több ezer sportoló és sportvezető, ötven ország küldöttei mozognak a helyszínek között. A lebonyolítás tehát összetett logisztikai feladat. Bár a szervezők igyekeztek mindezt a lehető legkörültekintőbben megtervezni, mégis elkerülhetetlenek a városban a lezárások, esetenként torlódásokat okozó korlátozások. A Szervezőbizottság ezért kéri a közlekedők megértését és türelmét.A versenynapokon (2017. július 24-től 2017 július 29-ig) az utazó közönség részére díjmentesen igénybe vehető, úgynevezett "EYOF Nyilvános" járat fog közlekedni, melynek segítségével egy járattal (átszállás nélkül) Marcalvárosból közvetlenül elérhetőek lesznek a versenyek főbb helyszínei, a Széchenyi Egyetem és az Olimpiai Sportpark. A járatok reggel 8 órától 21:00-ig 30 percenként közlekednek Marcalvárosból a Liget utca felé, illetve a Liget utcától Marcalváros felé 8:28-tól 21:28-ig. Ezen az útvonalon közlekedő autóbuszok egyedi jelzéssel lesznek felszerelve, és a megállókat is kiemelt jelzéssel különböztetik meg. A járatok 2017. július 27-én, csütörtökön a Széchenyi István Egyetemet nem érintik.A Széchenyi Egyetem térségében kis mértékű átalakítás történik az autóbusz megállók vonatkozásában, mivel a helyi autóbuszközlekedéshez a Hédervári út Egyetem felöli megállója nem lesz használható. A 6-os járatok tekintetében a megálló átmenetileg szünetelni fog, de a városi irányú közlekedés számára továbbra is üzemel a Kálóczy téri megálló, míg Sárás irányába a Rónay Jácint utcai megálló. A 9, 19-es járatok csak a Hédervári úti Óvodánál lévő megállót használhatják, a City járatok a Kálóczi téri megállóból indulnak, és a Rónay Jácint utcai megállóig szállítanak utasokat, a 11-es járat megállóját pedig a Szövetség utcára helyezik át.Javasoljuk az autóbusszal közlekedőknek, hogy az Egyetemi csarnok épületét a Hédervári út irányából közelítsék meg. A Buszközlekedés változásairól bővebb információk, menetrendek az enykk.hu weboldalon lesznek megtalálhatók.Valamennyi sporthelyszín térségében a személygépkocsik parkolási lehetőségeinek jelzésére, irányításárára a városban egységes tájékoztatási rendszert vezetnek be, melynek során az akreditált / regisztrált látogatók parkolási lehetőségeit a lakossági, nyilvános parkoló helyektől eltérő színű kiegészítő táblával előjelzik a csomópontoknál, illetve a parkolóhelyeken.A lakossági parkolók jelzése: a várakozóhely jelzőtábla alatti kék színű "VISITORS" feliratú tábla. A szervezők kérik a jelzésrendszernek megfelelő közlekedést. A parkolóhelyekhez irányuló forgalom lebonyolításában önkéntes segítők is közreműködnek!

Az Olimpiai Sport Park látogatói számára kijelölt parkolók a Bercsényi iskola előtti és a Bercsényi liget két oldalán található közterületi parkolók. Az Aqua Sport Centrum látogatói számára ajánlott a Töltés utcában kijelölt parkolók használata, melyet a Töltésszer utca - Szarvas utca útvonalon lehet megközelíteni. Az Egyetem területén a lakosság számára fenntartott P1 jelű parkoló a Hédervári útról, a P2 jelű pedig a Duna utcáról közelíthetők meg.

Július 23-án az ETO Stadionban sorra kerülő eseményre a sportolók, edzők szálláshelyükről – az egyetemi kollégium (AVL1) és a volt Olajgyári területén létesült épületegyüttesből (AVL2) – csuklós buszokkal érkeznek (egy időben 20 busz) a rendezvény helyszínére, majd a rendezvényt követően vissza, melynek útvonala:ETO Stadion irányába : Botond u. – Semmelweis u. – Töltésszer u. – Jedlik híd – Hédervári út – Szövetség u. – 14. sz. főút – Fehérvári út – 1. sz. főút – Mártírok útja – Tóth L. u. – ETO ParkIdőpontja: 18.45 óra -20.15 óra közöttSzálláshelyek irányába:. ETO Park – Tóth L. u. – Mártírok útja – 1. sz. főút – Fehérvári út – 14. sz. főút – Szövetség u. – Hédervári út – Jedlik híd – Radnóti u. – Köztelek u. – Botond u.Időpontja: 22.00 óra és 23.30 óra között.Az autóbuszok konvojban fognak a leírt útvonalon haladni, forgalmának biztosításárára az útvonalukon az érintett kereszteződéseknél rendőri irányítással, forgalomkorlátozással kell számolni.

A sportesemények között a város közlekedésére leginkább a kerékpáros verseny lesz hatással, tekintettel arra, hogy a rendezvény és a hozzá kapcsolódó események helyszínei jelentős utakat érintenek. A kerékpáros verseny miatt az alábbi változások várhatók:- időfutam edzés, időfutam verseny,07.24. hétfő 8:00 – 07.27. csütörtök kb. 21:00 között: lezárják a 813. sz. úton található M 19 felüljárót07.24. hétfő 8:00 – 07.25. kedd kb. 20:00 között: lezárják a 813. sz. út 1-es főút és M 19 felüljáró közti szakaszát07.24. hétfő 15:30 – 18:15 között: lezárják a 813. sz. út teljes, 1-es főút és Tatai út közti szakaszát07.25. kedd 7:00 – kb. 21:00 között: lezárják a 813. sz. út teljes, 1-es főút és Tatai út közti szakaszát- mezőnyverseny edzés07.26. szerda 9:00 – 12:30 között: lezárják az AUDI utat az északi oldalon – 813.sz út – 1-es főút útszakasz. Az M 19-es út Budapest irányából érkező forgalmát az M 19 – 1-es főút csomópontjában a Győri útra (Likócsra) terelik, rendőri irányítás mellett.

- mezőnyverseny07.26. szerda 22:00-kor: Elkezdődik a versenypálya kiépítése, mely során a Bisinger híd és a Városház tér közti szakaszra kordonok kerülnek, melyek útszűkületet okoznak. Fokozott figyelemmel közlekedjenek!07.27. csütörtök 04:00-kor: Lezárják a Szent István utat teljes szélességében a Baross híd és Munkácsy út között.07.27. csütörtök 10:00-kb. 21:00-ig: Lezárják a Szent István út/Mártírok útja északi oldalát a Városház tér és az Ipar út között, valamint teljes szélességében az Ipar út és a Kardán úti körforgalom között.Keresztirányú forgalomra lehetőség lesz várhatóan 11:10-12:00 között; 12:30-15:30 között, 16:40-18:00 között, valamint 18:30-tól. Hosszanti irányú forgalomra a lezárás teljes ideje alatt nincs lehetőség.07.27. csütörtök 10:00-kb. 21:00-ig: Lezárják az AUDI északi út – 813.sz út (Keleti Elkerülő új szakasza) – 1-es főút útszakaszt. Az M 19-es út Budapest irányából érkező forgalmát az M 19 – 1-es főút csomópontjában a Győri útra (Likócsra) terelik, rendőri irányítás mellett.

Abda felől érkezőknek Budapest irányába: 821-es út (felüljáró) – Szigethy Attila út – Fehérvári út – Tatai útBudapest felől érkezőknek: Ipar út – Szigethy Attila út – 821-es útA szervezők kérik, hogy az érintett szakaszokon fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek, és igyekezzenek elkerülni a fenti útszakaszokat. A versenyhez tartozó események a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedést is jelentősen érintik, mivel a lezárt útszakaszokat nem használhatják, a keresztezések is tiltottak, vagy korlátozásra kerülnek. (Részletek hamarosan: enykk.hu). A szervezők az utazók megértését kérik.Az EYOF ideje alatt a Szervező Bizottság és a Rendőrség törekszik a versenyhelyszínek maximális biztonságának megvalósítására. Az EYOF rendezvényeire és a versenyekre látogatókat kérik arra, hogy időben érkezzenek, mert a nézőtérre csak biztonsági ellenőrzést követően lehet bemenni, hasonlóan a repülőterekhez. Kérik továbbá, hogy lehetőleg tömegközlekedéssel vagy gyalog érkezzenek a helyszínekre vagy távolabb próbáljanak parkolni mivel a parkolóhelyek száma korlátozott. Az EYOF helyszínei környékén fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.