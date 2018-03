Milyen az új Mosoni-Duna-híd forgalma?

Jöttünk, láttunk, számoltunk – Percenként átlag egy kamiont számoltunk, ennél sokkal több lesz, ha eléri a tervezett számokat. Fotó: H. Baranyai Edina

A Facebookon akadtunk arra a bejegyzésre, amelyet egy autós osztott meg: megnézte az új Mosoni-Duna-hidat, s bár szépnek találta, de kamiont egy szemet sem látott rajta áthaladni. A híd ugyanakkor Győr keleti elkerülőjének fontos része, pontosan azzal a céllal épült, hogy a teherforgalmat – nem titkoltan elsősorban az Audiét – kivezesse a városból.De valóban kevesen használják a hidat? Megnéztük.Kedden délelőtt 10.40-től fél órán át számoltuk az autókat, illetve a kamionokat: az előbbiből 56 darabot regisztráltunk, vagyis ennyi személygépkocsi haladt át – mindkét irányból a hídon. Kamionok is jöttek, összesen 32-t számoltunk, ami azt jelenti, átlagosan percenként egy haladt át a hídon.Ez tehát a jelen, a számok értelmezéséhez Máthé-Tóth Pétert, a Győri Útkezelő Szervezet szóvivőjét szakértőként kérdeztük. A percenkénti egy kamiont bőven kezdőszámnak tekinti, négy-ötszöröse lesz szerinte az „üzemi mennyiség", vagyis az a szám, ami azt a forgalmat hozza, amit a hídnak szántak.Természetes folyamat része, hogy hétről hétre, hónapról hónapra nő egy új út (híd) ismertsége – teszi hozzá. Ebben az esetben nyilvánvalóan számít az is, hogy sok külföldi kamion(os) használja, aki már ismeri az új lehetőséget, nyilván él is vele. Aki nem, az jó eséllyel még a régi utat választja. Mivel a GPS-ek szoftverét sűrűn frissítik, így a szakember szerint hamarosan az elkerülőre fogja irányítani a kamionokat.Összehasonlításképpen két példát hozott még Máthé-Tóth Péter. Az egyik a Szauter utcára vonatkozott, amelyet 2006-ban adtak át, de csak 2008– 2009-ben mérték rajta azokat a számokat, amelyeket eredetileg terveztek. A másik pedig a Széchenyi híd, amelyen naponta 25 ezer jármű halad át.