Milliókat spórolnak a felújítással a megyei kormányhivatalnál

A pénzből 126,2 millió forint volt az európai uniós támogatás, 29,7 millió pedig a saját erő. A beruházást pénteken adta át Széles Sándor kormánymegbízott és Simon Róbert Balázs államtitkár, országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP).



Széles Sándor az eseményen hangsúlyozta: a fejlesztés annak a folyamatnak is a része, amelynek célja, hogy a Győri Járási Hivatal kevesebb telephelyen, koncentráltabban működjön. Hozzátette: jövőre a győri, Szabolcska utcai épület felújítása következik. Simon Róbert Balázs arról beszélt, hogy a fejlesztés révén ügyfélbarát környezetet alakítottak ki, amely a dolgozók számára is komfortosabb.



A pénteken átadott épületben a Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályának Útügyi, Közlekedési, valamint Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya, illetve Hatósági Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya működik. A kivitelezés során többek között fűtéskorszerűsítés, nyílászáró- és padlócsere, külső árnyékolás valósult meg. Emellett napelemes rendszert is kiépítettek. Mindennek hatására a korábban rendkívül elavult létesítmények „közel nulla energiaigényű" besorolásúvá váltak. A működési költségekben 10,9 millió, az áram- és gázszámlában 9 millió forintos éves megtakarítást várnak.



A teljes projekt egyébként 1,2 milliárd forintos. Ebben a Tatai úti és a Szabolcska utcai épületek rekonstrukcióján kívül a kormányhivatal Árpád úti központjáé is benne van.