Mikuláscsomag-gyűjtést szervez gyermekotthonok lakóinak a széchenyis fiatal Győrben

A jótékonysági gyűjtések során óriási hasznomra válik, hogy rengeteg egyetemi rendezvényt bonyolítottam már le

Hatvani Viktória mikuláscsomagokkal szeretné meglepni a gyermekotthonok lakóit. Fotó: Ihász Nóra

Az indulás óta körülbelül húsz gyermeknek való adomány gyűlt össze, de bízom benne, hogy ahogy közelebb ér az esemény decemberhez, annál jobban érdeklődnek majd az emberek és tesznek is az ilyen megmozdulásokért

A szabadidőm nagy részét önkénteskedéssel töltöm. Az egyik győri gyermekotthonba gyakran jártam, de mostanában az iskola végének közeledtével kicsit kevesebbet, illetve egy rászoruló családhoz járok a gyerekeket korrepetálni, természetesen ingyen

Önkéntes feladataim kapcsán eddig nagyon pozitívak a visszajelzések. Mindenki a családomból, baráti körömből nagyon büszke rám és nagyon sokat segítenek. Mindenki támogat és tényleg mindenki próbálja kivenni a részét az ilyesmi megmozdulásokból, adományozni, részt venni a szervezésben vagy ha mást nem is, de terjeszteni mindenképpen.

A gyűjtés részletei



Mit gyűjtenek?

- Kész mikulás csomagok,

- Édesség, csokoládé, cukorkák,

- Gyümölcsök (narancs, alma, mogyoró).

- Játékokat és ruhákat nem!



Mikor, hol?

- Szabadulós Pince (9021, Győr, Szabadsajtó u. 24.),

- November 10-e és december 2-a között,

- Hétköznapokon 16:00-18:00 óra között,

- Hétvégén 13:00-17:00 óra között.

- mondja Hatvani Viktória, a Széchenyi Egyetem hallgatója, a Hallgatói Önkormányzat tagja, aki egyben a logisztikai mérnök szak szakfelelőse is.Ahogy közeledik december 6-a, arra gondolt a segítő szándékú győri fiatal, hogy gyermekotthonok lakóit szeretné meglepni annyi mikuláscsomaggal, amennyi csak összegyűlik ezekben a hetekben.Így Mi, a manók címmel közzétett egy eseményt a Facebookon, amiben le is írja, hogy november 10-e és december 2-a között várják a felajánlott csomagokat.- emeli ki a széchenyis hallgató, aki a mikuláshoz és a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan most szervez először adománygyűjtést, de korábban szerzett már sok hasonló tapasztalatot, sőt adományozói oldalon mindig is jelen volt.A közösségi média mellett más platformokon is igyekeznek hirdetni a Mi, a manók kezdeményezést, például plakátokat és szórólapokat helyeztek ki Győr különböző pontjain, hogy minél több helyre eljusson a híre.- teszi hozzá Hatvani Viktória, aki a mikuláscsomagok kiosztása kapcsán eddig egy gyermekotthonnal - a Glória Különleges Gyermekotthonnal - egyeztetett, mivel próbálja úgy szervezni, hogy csak akkor keres fel több otthont, ha már az ottani létszámnak megfelelő mikuláscsomag összeállt, nehogy elszámolja és a végére ne jöjjön össze annyi, hogy valahol ne kaphasson minden gyermek.