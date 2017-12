Mikulás-bulik, adventi koncertek Győrtől Sopronig - hétvégi programajánló

Győr

Előzetes regisztráció szükséges a mikuláskoncert@gmail.com címen.

Győr és környéke12. 08., péntekSzéchenyi tér, 17 óraSzulák Andrea adventi koncertje.Harcsa Veronika& Gyémánt Bálint12. 08., péntekZsinagóga, 19 óraHarcsa Veronika–Gyémánt Bálint-koncert. Jegyár:2500 Ft.12. 09., szombatEsterházy-palota, 10–18 óraEgész napos családi program. A program keretében az érdeklődők népi iparművészek segítségével készíthetnek hagyományos díszeket és apró ajándékokat: délelőtt gyöngyfűzés, délután mackókészítés lesz. A Rómer-múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásán gipszből készült díszeket is alkothatnak a vállalkozó kedvűek. A délután folyamán a program a Győri Kékfestő Műhely és Szabó Karola szalmafonó kézműves-foglalkozásával folytatódik, amely mellett a szaloncukor készítését is kipróbálhatják a vendégek. 15 órától Füzi Rozi, 16 órától dr. Lanczendorfer Zsuzsanna előadásán vehetnek részt az érdeklődők. A program ingyenes.12. 09., szombatKovács Margit-iskola14.30 óra: Adventi játszóház (karácsonyi díszek, Élőné Fehérvári Andrea mézeskalács-készítő kézműves-foglalkozása). 16.30 óra: Karácsonyváró – karácsonyi műsor. 17 óra: Zabszalma zenekar – ünnepi gyermekkoncert. Megérkezik a Mikulás!A belépés ingyenes.12. 09., szombatRómer-ház, 21 óraVendég: Ricsárdgír zenekar. Jegyár: 1500 és 1800 Ft.12. 09., szombatAudi-aréna Győr, 19 óraGyőri Nemzetközi Boogie Woogie Fesztivál – Jubileumi koncertshow. Sztárvendég Mungo jerry – „In the summertime". Házigazda: Dániel Balázs Boogie Woogie Trió. www.bogifeszt.hu12. 09., szombatBezerédj-kastély18 óra: Népzenei koncert és magyar táncház a Marcal néptáncegyüttessel. Zenél: Németh Dénes és zenekara, énekel: Czina Ferenc. 19 óra: Tánctanítás kicsiknek és nagyoknak, majd táncrendek a Kárpát-medencéből, daltanulás, nótázás. Belépődíj: 700 Ft, diák: 500 Ft.Mikulás - Jótékonysági családi koncert12. 09., szombatSzent László Látogatóközpont, 16.30 óraBaranyai Istvánnak, a Széchenyi István Egyetem művész-tanárának műsorát hallhatják.12. 08., péntekDr. Kovács P. Könyvtár ésKözösségi Tér KözpontiKönyvt. klubhelyisége, 17 óraA Fenyőlegenda című mesét nézhetik meg a gyerekek Ipcsicsné Gönye Anikó papírszínházában. A foglalkozás során a meséhez kapcsolódóan együtt mondókáznak, játszanak a gyerekek. A meseelőadás 300 Ft-os regisztrációs jeggyel látogatható.01. 07-igGyőri Egyházmegyei Kincstár termeiA különleges gyűjteményben koboldok és csengettyűk, csillagok és diótörők, muzeális értékű díszek, a múlt és a jelen míves kiegészítői várják a lelkes kincskeresőket közel száz négyzetméteren. A belépődíj felnőtteknek 400 forint, gyermekeknek (6–12 éves korig) 200 forint.12. 08., péntekÚjvárosi Művelődési Ház, 17 óraA foglalkozást vezeti: Paray Júlia Gyöngyi ezüstkoszorús babakészítő. A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: 96/315-317.7. Győri Lemezbörze12. 10., vasárnapRómer-ház, 10–16 óraA belépés ingyenes.12. 09., szombatFőtér, 15–21 óra15 óra: Ünnepélyes megnyitó.15.05 óra: Mintapinty együttes.16.30 óra: Tóth Vera.17.30 óra: Szent Márton Dalkör.19 óra: Zséda és a Kvartett.A színpadi programokon kívül számos árus, kézműves, vendéglátó várja portékáival, ételeivel a látogatókat. A rendezvényre a belépés ingyenes.Sopron és környékeA várkerületi Nagyszínpad pénteki programja 18 órakor kezdődik a Helga Jazz fellépésével, Soltész Rezső 19 órakor, a Jazz in the Night - Kondi és barátai 20 órakor szerepelnek.A Jereván lakótelepen az adventi időszakban is folyamatosak a programok. Az idei adventi koncert szombaton 18.30-korlesz a Szent Imre templomba. A jótékonysági koncert ingyenes.12. 10., vasárnapGYIK Rendezvényház, 10 óraGryllus Vilmos koncertje.12. 08., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraBelépő: 800 Ft.Blue Cafe Band-koncert12. 09., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraBelépő: 700 Ft.12. 08., péntekBalfi József Attila Művelődési Ház, 16 óraMikulás-ünnepség kicsiknek és nagyoknak egyaránt.Esterházy-kastély12. 09., szombat15.15 óra: A J. Haydn Zeneiskola adventi előadása. 15.25 óra: Adventi gondolatok és gyertyagyújtás. 17 óra: Bognár Szilvia családi adventi koncertje a Marionettszínházban. Jegyár: 1000 Ft.12. 09., szombatSzéchenyi-kasély16 óra: Karácsonyi játszóház.17 óra: Adventi áhítat.Mosonmagyaróvár és környékeMikulás-napFlesch-központ12. 09., szombatKültéri fajátékok, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves-foglalkozás. 10 óra: A Színek, formák, pillanatok című kiállítás megnyitója. 11 óra: Écsi Gyöngyi: Az Angyalbárányok (regisztrációs jegy igényelhető). 15 óra: Turay Ida Színház: A Mikulás manói. Jegyár: 500 forint. 18 óra: Fourtissimo zenekar.12. 10., vasárnap17 óra: Black & Proud énekegyüttes: Gospelműsor. Egész hétvégén: Flesch Karácsonyi Vásár és családi karácsonyifotósarok.Mikulás-váró12. 09., szombatMecsér, Rigópuszta, Dönci csárda13–15 óráig az itt ebédelő gyerekeket a Mikulás várja!Adventi esték12. 10., vasárnapLevéli községháza előttAdvent vasárnapjain hangulatos zene, forralt bor, meleg tea vár mindenkit. 16 óra: A Levéli Népdalkör hagyományos karácsonyváró műsora az evangélikus templomban. 18 óra: Gyertyagyújtás, mialatt Roby & Adél és barátaik szerepelnek.Komárom12. 10., vasárnap15 óra: Mézeskalács-díszítés és ünnepváró játszóház (Arany 17. Rendezvényközpont). 17 óra: A második adventi gyertya meggyújtása. A Komáromi Evangélikus Kórus adventi műsora (Szabadság tér). 17.30 óra: Korpás Évi adventi koncertje (Szabadság tér). 17.30 óra: A Vox Femina Nőikar ünnepi koncertje (református templom). 18.30 óra: Ünnepelj ma velünk! Gombás Ádám és Mészáros Tamás adventi koncertje (Szabadság tér). 15–19 óra: Adventi játékudvar (Szabadság tér).AusztriaEsterházy-kastély (Esterházy-kastély, 7000 Eisenstadt)12. 08., péntek13–15.30 óra: Barkácsolás. 15.30 óra: Karácsonyi kastélyvezetés. 16.30 óra: Megérkezik a Mikulás. 17 óra: Az adventi vásár ünnepélyes megnyitója. 17 óra: A Donnerskircheni (Fertőfehéregyháza) Zenei Egyesület Zenekara.12. 09., szombat13–15.30 óra: Barkácsolás. 14 és 16 óra: Táncworkshop gyermekszínház. 16 óra: Stimmbande énekegyüttes. 17 óra: A „Jacky and the Christmas Trees" zenéje.12. 10., vasárnap11 óra: Magic Paul varázsshow-ja a Café Maskaronban.12–14 óra: Barkácsolás a Café Maskaronban. 14 és 16 óra: Táncworkshop gyermekszínház a Mo-reau Teremben. 15–17 óra: „Die 4 Blechan" fúvósok.17 óra: Esterházy-kórus. Nyitvatartás és árak: a http://esterhazy.at/hu oldalon.Lakompaki kastély (Schloß-straße 1 7322 Lackenbach)12. 08., péntek14–20 óra: Gyermekműhely: kreatív ajándékok készítése szakmai segítséggel. 16 óra: Ünnepélyes megnyitó a Lackenbachi Ifjúsági Zenekarral; gyermekek kíséretében megérkezik a Mikulás.12. 09., szombat13–18 óra: Gyermekműhely: kreatív ajándékok készítése szakmai segítséggel. 13–16 óra: Pónilovaglás. 14.30 óra: Desiree Bábszínház: „A karácsonyi liba". 15.30 óra: „Firebirds" zsonglőrelőadás. 16 óra: Desiree Bábszínház „A karácsonyi liba". 17.30 óra: „Firebirds" tűzshow.12. 10., vasárnap13–18 óra: Gyermekműhely: kreatív ajándékok készítése szakmai segítséggel. 13–16 óra: Pónilovaglás. 14, 15.30, 17 óra: Desiree Bábszínház: „A fejedelmi karácsonyi ajándék". 17.30 óra: A „Zillingdorf Bergwerk-Devils" busójárása. Infó: http://esterhazy.at/hu/ oldalon.