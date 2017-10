Mik ezek a kedves üzenetek Győr utcáin?

Egyre több levelet látni Győr utcáin. Ahogy közeledik az akció hivatalos időpontja, csak több lesz belőlük.

„Látom, hogy sok osztálytársam szomorú valami miatt és a felnőttek is sokat idegeskednek. Egy kis motivációt akarok a mindennapokba csempészni" – jelent meg két évvel ezelőtt a Kisalföldben, amikor háromfiatal lány kedves üzenetekkel árasztotta el Győrt. Idézeteket, jókívánságokat ragasztottak az oszlopokra, buszmegállókba.Az elmúlt napokban újra üzenetek jelentek meg városszerte. De ez most nem a lányok akciója. A Facebookon jelent meg a kezdeményezés Ragasszuk tele Győrt kedves üzenetekkel! elnevezéssel.

Németh Nadin Kiarának is jólesett, amikor bátorító üzeneteket kapott édesapja elvesztésekor. Fotó: Paksi Bence

„Győrben is összegyűlünk, hogy kisebb-nagyobb csoportokban írjunk inspiráló, bátorító üzeneteket, amiket a város különböző pontjain kiragaszthatunk" – áll az október 21-re és 28-ra meghirdetett program leírásában. De a lelkes városiak már előbb elkezdték a munkát: „A mosolyoddal adj erőt másoknak" – ilyen és hasonló levelekkel lehet találkozni az utcákon. Az említett időpontokhoz pedig a helyszínt a közösségi oldalon tüntetik fel a szervezők. Ezekre az alkalmakra bárki benézhet, csak toll papír és jó hangulat kell hozzá.

Így ragasszuk tele Győrt

1. Nem kötelező csatlakozni a csapathoz a megadott időpontokban. Ragasztani bárhol és bármikor lehet.

2. A program nem szigorúan kötött. Egy, vagy akár száz üzenetet is lehet írni.

3. Vigyázzunk a környezetre! A résztvevők szedjék fel a szemetet maguk és ha kell, mások után. Olyan helyekre tegyék az elkészült kártyákat, ahol nem lesznek az eső vagy a szél áldozatai és a felületen ne tegyenek kárt.

4. Aki a közösségi médiában is megosztaná, milyen üzenetet írt vagy talált, használja a #kedvesüzenetek hashtaget, hogy a szervezők is lássák.

5. Ha olyan üzenetet talál, amit nem ön írt, de mintha „önnek szólna", akkor bátran szedje le és tartsa meg. Hiszen ez a végcél: hogy a kedves üzenetek gazdára találjanak.

A győri Németh Nadin Kiara, aki évekkel ezelőtt barátnőivel vidította fel a helyieket, nagyon örül, hogy szárnyra kapott a program. „Számítanak ezek a levelek. Képesek mosolyt csalni az emberek arcára. Elég, ha csak elolvassák a kiragasztott üzenetet, egy kis időre el fogják felejteni a gondjaikat" – véli a Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnázium és Szakközépiskola elsős diákja.A fiatal lányról később azért olvashattak lapunkban, mert egy tragikus autóbalesetben elveszítette az édesapját. Édesanyja szerint azért is kéri Nadin Kiara, hogy minél többen csatlakozzanak a felhíváshoz, mert neki is jólestek a kedves szavak, amikor vigasztalásra volt szüksége.