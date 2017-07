Miért terjengett bűz Pannonhalmán? Utánajártunk

A munka borzalmas bűzhatást okozott Pannonhalmán több részén. Az eset kapcsán Bagó Ferenc, Pannonhalma polgármestera Pannon-Vízzel. Majd a város honlapján: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya kötelezte a vízszolgáltatót, hogy az écsi szennyvíz-tisztítóból kihordott szennyvíz-iszapot haladéktalanul szántsa be a szántóföldekbe. Ezt követően a bűzt már kevésbé lehetett érezni hét közepétől. Portálunk megkérdezte, mi volt az oka a több napig tartó bűznek."Először is elnézést kérünk pannonhalmi és écsi Ügyfeleinktől, hétfőn és kedden helyenként tényleg büdös volt a környéken, a szennyvíz-iszap kiszállítása miatt" - kezdte Tóth László. A Pannon-Víz diszpécserszolgálatának vezetője szerint a szennyvíz-tisztítás végtermékében, az iszapban lévő, a növények számára értékes tápanyagokat a mezőgazdaság hasznosítja.Ez ugyanaz a klasszikus folyamat, amely a gazdaságokban máig is működik: a trágyadombot időnként kihordják a földekre, elterítik és beszántják. Ugyanez zajlik a kapuvári, a téti, a bakonyi és az alsó-szigetközi szennyvíz-tisztítókban. Fontos feltétel, hogy kiszállítás előtt szigorúan fél évig pihentetni kell a telepeken az iszapot, így a patogén baktériumok elpusztulnak. "A kiszállítás időpontját mindig egyeztetjük a gazdákkal, az iszaptárolót (trágyadombot) csak akkor bontjuk meg, amikor leggyorsabban ki tudják szállítani, szétteríteni és beszántani" - tette hozzá Tóth László.Nézzük konkrétan, mi történt Écsen. Az iszapszállítást július 24-én, hétfőn 8:30-kor kezdték. Kedd estére mindenhol megtörtént az iszap beszántása. A hétfő délutáni vihar lassította a munkát, az intenzív légmozgás pedig a szokottnál jobban szétterítette a trágyaszagot. "A talajvédelmi hatóság most is szigorúan ellenőrizte a folyamatot, minden az előírásoknak megfelelően zajlott" - mondta Tóth László.A következő iszapkiszállításra fél év múlva, 2018 tavaszán kerül sor Pannonhalma környékén. A Pannon-Víz ígérete szerint igyekezni fognak minél kevesebb kellemetlenséget okozni. Úgy legyen.