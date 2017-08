Miért hullámosodik a győrszemerei út? Mert pénz hiányában ennyire futja - fotók

Fotók: Tudósító

Felháborodottkaptunk a 8308-as jelű,összekötő út felújításáról. Tény, hogy Olvasónk fotóin jól látszik: hiába friss az útburkolat, az útfelület már hullámos és a kisebb gödrökben áll az esővíz. "Így kár a kidobott pénzért!" - zárta sorait Tudósítónk. Utánajártunk az észrevételnek.Már csak azért is foglalkozni kell az esettel, mert a Győrszemerét Tényővel összekötő,két évvel ezelőtti felújításáról is rossz véleményével vannak a helyiek. Elsőként nézzük a 8308-as jelű utat. Pár hete a rekonstrukció a 83-as főúttól indult, az 1700 m-es szakaszon bitumen-emulziós felületi bevonatot készítettek a Magyar Közút megbízásából. Ez az eljárás a "szegény ember útjavítása". Kósa Veronika, a Közút megbízott kommunikációs osztályvezetője kérdésünkre elismerte, hogy "felújítási lehetőségek hiányában ez az a beavatkozás, amellyel akadályozhatjuk a csapadékvíz burkolatba jutását. Így lassíthatjuk annak romlását".Horváth Gyula, Győrszemere polgármestere segített annak megértésében, mit jelent ez valójában. "Ha fáj, ha nem, ki kell mondani, hogy négy- és öt számjegyű utak esetében nincs pénz aszfaltozásra hazánkban. A mostani munkának több értelme volt, mintha csak a kátyúkat foltoztak volna. Más kérdés, hogy az új bevonat nem tünteti el az út egyenetlenségeit és a be nem ágyazódott szemek egyelőre felverődhetnek. Idővel ez javulni fog. Ehhez türelmesnek kell lenni és a szokásosnál lassabban haladni" - mondta Győrszemere polgármestere. Horváth Gyula hozzátette: az elmúlt években az autójának négy gumija ment tönkre a győrszemerei utakon.

A Győrszemerét Tényővel összekötő bekötőút kátyúsodó burkolatú és bogárhátas szakaszait hengerelt martaszfalt-réteggel és szintén bitumenemulziós felületi bevonattal kezelték 2015-ben. A szóban forgó út hullámosodása rengeteg bosszúságot okoz az itt élőknek. A helyzetet súlyosbítja, hogyha baleset történik a 83-as főúton, gyakran ide terelik a forgalmat. A keskeny út szemerei része ilyenkor érthetően nem bírja az extra terhelést.