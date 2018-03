Mi történt a szigetközi porschés szatír és a Bem téri pucér férfiak ügyében?

Bem téri szeméremsértés – A futópályánál kergették meg a diákot. Fotó: Béres Márton

Bő két hete már, hogy a győri Kálvária utcai általános iskolából edzés után tartott este hét óra körül hazafelé egy hetedikes diák, amikor. Elindultak felé, ő pedig rohanni kezdett, a három meztelen meg utána – lélekszakadva hazáig rohant. Polgár Tibor, a fiú édesapja bejelentést tett a rendőrségen. A nyomozás állásáról érdeklődtünk a megyei rendőr- főkapitányságon, kérdésünkre szűkszavú választ kaptunk. „Az ügyben szeméremsértés vétség gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Győri Rendőrkapitányság" – közölte a nyomozó hatóság kérdésünkre. Az édesapa úgy tudja, a téren nincs kamera, mely láthatta volna a történteket, holott nemrégiben ott egy futópálya is épült, ahol nyáron gyakorta még este tíz órakor is sportolnak. Fia azóta mindössze egyszer mert elmenni edzésre, amikor az edzője jött érte autóval. A Bem tér környékén élőket kérdeztük, mit gondolnak az esetről.

Porschés szeméremsértés – A kamera látta az autót a Szigetközben.

„Egészen döbbenetes, nem hiszem, hogy tiszta tudattal tették ezt. Azóta minden reggel hét óra után rendőrautó kerüli meg a teret" – mondta egy ott dolgozó férfi. Van, aki szkeptikus: „Itt a téren a legsúlyosabb eset eddig az volt, ha egy kutya rátámadt a másikra. Nekem elég hihetetlen a történet hóban, három meztelen emberről. Ráadásul a környéken nem egy helyen működik térfigyelő kamera" – mondta. Megnéztük, a Központi Statisztikai Hivatal győri főosztálya előtt valóban van, ám az csak a bejárat előtti részt „látja".Nagy port kavart fel tavaly szeptemberben az a szeméremsértés is, ahol egy szlovák rendszámú béreltDunaszegtől Győrújfaluig több községben. Úgy tudjuk, egy kamerafelvétel alapján a rendszámot is beazonosították, így érthetően öt hónap után azt kérdeztük a megyei rendőr-főkapitányságtól: a büntetőeljárás során történt-e gyanúsítotti kihallgatás? Meglepő választ kaptunk: „A szeméremsértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárás jelenleg fel van függesztve. Bővebb tájékoztatást – a nyomozás érdekeire hivatkozva – nem áll módunkban adni."

Amíg a Bem téri ügyben szeméremsértés vétsége miatt folyik eljárás, a szigetközi szatír esetében szeméremsértés bűn- tett a megnevezés. A különbség abból eredhet, hogy utóbbi esetben gyermeküket babakocsiban toló anyukákat szólított meg a magamutogató. Vétségnél két évig terjedő szabadságvesztés lehet a büntetés, a bűntettnél (mivel tizennegyedik életévét be nem töltött személy előtt szeméremsértő magatartást tanúsított) három év is kapható.