Mi már tudjuk, mikor szűnik meg az útzár a Külső Baross úton Győrben - fotó

Az ígért április 20-i határidőre a közművekkel egész biztos elkészül a Pannon-Víz, utána jöhetnek az útépítők.

"A Külső Baross úton, a Petz Lajos és a Hermann Ottó utcai szakaszon elkészült a 180 méter hosszú csatornaszakasz cseréje. A vízvezeték is a helyére került, rövidesen kezdődnek az új vezetékekre való átkötések" - tudtuk meg Biczó Lászlótól, a Pannon-Víz Zrt. műszaki ellenőrétől. A héten tartott megbeszélésen már az útfelújítást és forgalomba helyezést egyeztették a szakemberek.A februárban érkezett erős lehűlés hátráltatta a munkát, nyolc munkanap kiesett a zord hidegben. Így az eredetileg tervezett határidőt nem lehetett tartani. A tervezett forgalomba helyezés új határideje"A szennyvízcsatorna építésnél a legkorszerűbb és legnagyobb igénybevételt bíró kőagyag-csöveket helyeztük a föld alá. Ezek a csövek precíz csőfektetés mellett szinte törhetetlenek. Az új csatorna várható élettartama a 100 évet is meghaladja" - kezdte Tóth László.A Pannon-Víz diszpécser-szolgálatának vezetője hozzátette: "az építkezés idején a szennyvízelvezetés folyamatosan működött és ez nem is fog változni". A lakóházak és az utcai víznyelők csatorna bekötéseit rövidesen cserélik, szolgáltatás kiesésre nem kell számítani."Az ivóvíz vezeték viszonylag hamar elkészült, a szokásos KPE csőből, új elzárókkal és csatlakozó idomokkal. A nyomáspróba 9 bar víznyomással történt. Egész biztos tehát, hogy nem lesz gond a győri vízvezetékekben szokásos 3,5 bar üzemi víznyomással.Az üzembe helyezés előtti vízminta eredmény is megfelelő. Jelenleg még a régi vezetékről kapják az ivóvizet fogyasztóink, az átkötések rövidesen kezdődnek. Ez minden esetben az adott ingatlan rövid idejű kizárásával jár majd" - hallottuk Tóth Lászlótól.A vízelzárást munkanapokon a délelőtti és kora délutáni órákban végzik majd el. Erről az összes ingatlan lakóit előzetesen értesíteni fogják. Az építkezés által okozott kellemetlenségért az itt lakók és az erre közlekedők türelmét és megértését kéri a Pannon-Víz Zrt.