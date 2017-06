Mi már kipróbáltuk az atlétika pályát a győri EYOF-központban - videó, fotók

​ ​

Olimpiai Sportpark



A győri menetrendben a "Radnóti Miklós utca, Bercsényi liget" buszmegállóhely neve "Olimpiai Sportpark"-ra változott június közepén.

A szabadtéri atlétikai pályára lefektették a speciális ízületkímélő, vörös-sárga színű rekortánt, a távolugró gödrök és a dobókör szintén készen várják Európa legtehetségesebb ifjúsági atlétáit. A kilenc kemény borítású teniszpálya közül többre már elhelyezték a zöld-lila színű, három rétegű felületet. Ugyanilyen kemény borításon rendezik az egyik legjelentősebb amerikai profi teniszversenyt, a Miami Opent."A sportpályák és -szerek építése mellett hamarosan helyükre kerülnek a bútorok, az öltözőszekrények. A mobillelátók telepítése szintén zajlik, csak az atlétikai pálya köré 1500 ülőhelyet rögzítünk" - mondta Simon Csaba, az építtető Győr Projekt Kft. ügyvezetője. A sportlétesítményt övező 400 új parkoló többsége szintén kész.elsősorban a Radnóti utcai új sporttelepre helyeztük a hangsúlyt - az atlétika, a torna, a cselgáncs és a tenisz versenyeket rendezik itt -, de más győri helyszíneken is küzdenek majd a csillogó érmekért a fiatal tehetségek. A kézilabdára az Audi Aréna Győr sportcsarnokban, a kosárlabdára a Mobilis melletti új kiscsarnokban és a Bercsényi-iskolában, a röplabdára az Egyetemi Csarnokban kerül sor. Az úszószámokat az új győri uszodában tartják, a kerékpározás versenypályája érinti a keleti elkerülőt. A kajak-kenu pályát Aranypart II.-n, a holtágon jelölik ki."Utóbbi helyszíneken is dolgozunk többek közt a szükséges infrastruktúra telepítésén, a belépési pontok kialakításán. A győri uszodát június 21-25-ig nem vehetik igénybe az úszók a serdülő Országos Bajnokság miatt. Utóbbi viadal hivatalos tesztverseny az. Utána július 17-ig újra látogatható lesz az uszoda" - közölte Simon Csaba. Ami biztos, hogy a budapesti vizes vb előtt a klasszisokkal teletűzdelt felnőtt holland válogatott is tart edzéseket a győri uszodában.Az EYOF után mi lesz a sportkomplexum sorsa? - vetettük fel. "Ahogyan az uszodát a Győri Úszó Sportegyesület közel 600 fős utánpótlása használja, az olimpiai csarnokokat a Győri Atlétikai Club 1000 fős gyerekserege lepi majd el. Üresen biztosan nem maradnak a sportpályák, a létesítmény kiváló edzőtáborozási lehetőségeket nyújt. Augusztusban például a magyar cselgáncs válogatott 180-200 fővel készül majd nálunk" - hallottuk Simon Csabától. A sportlétesítmény karbantartási munkálataira a közbeszerzés előkészítése folyamatban van, míg a büfék üzemeltetésére pályázatot írtak ki. A belsős és külsős kollégákkal együtt körülbelül 100 új munkahely jön létre a Radnóti utcai új sporttelepen.