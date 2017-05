Mi az a Q3 és ki volt Elvis? A győri Kölcsey-iskola öt kisdiákja most megmondja a tutit! - interjú

Megmondták a ˝tutit˝: Levente, Gergely, Lilien, Patrícia és Zsombor. Fotó: H. Baranyai Edina

Csavar Zsombor: – Tejmentes!Vayer Levente: – Én nem szoktam ilyet enni.Levente: – Valamilyen vegyi anyag. Olyan, mint az O2, vagyis az oxigén.Fekete Lilien: – Egy kocsi?Zsombor: – Egy Audi.Levente: – Valamilyen spanyol ember.Lilien: – Újságíró?Zsombor: – Szerintem olyan miniszterféle.Szabó Gergely: – Ő egy nyilatkozó.Kovács Patrícia: – Spanyol újságíró.Patrícia: – Pénzzel dolgozik.Zsombor: – Papírmunkával foglalkozik.Gergely: – Megír egy papírt, amin utasítás van, azt pedig postázza. Vagy elmondja, hogy mit kell csinálni.– A külügyminiszter sokat utazik is.Levente: – Én is sokat utazok! Tizenegy országban voltam már. Sok ország nevét tudom is.Patrícia: – Év végi felmérés, amiben van matek, magyar és szövegértés.Gergely: – Én arra gondoltam, hogy az egyetemre ballagók vizsgája lehet.Levente: – Hogy hívják azokat, akik csinálják azt a hogyishívjákot, ami miatt szünet van...?– Érettséginek.Levente: – Igen, az a kompetenciamérés is.– Patrícia, te ezt honnan tudtad?– A barátom mondta.Zsombor: – Lámpát, csengőt, meg féket.Patrícia: – Emellé még váltót.Lilien: – Kulacstartót.Gergely: – Szerintem kötelező a csengő, a fék, a kormány, az első és hátsó lámpa.Levente: – A kulacstartó csak felszerelésnek kell, kormány, sebességmérő, váltó, fék muszáj.Gyerekek együtt: – Ja, tényleg! Az a fényvisszaverő.A béremelésről is írtunk. – Fontos számotokra, hogy anya és apa sokat keressen?Gyerekek együtt: – Igen!Gergely: – Nem annyira fontos, mert a túl sok pénz sem jó.Levente: – Mert a túl sok pénz csak megőrjíti az embereket.Zsombor: – A túl sok sem jó, de a túl kevés sem. Mert akkor hogyan fizetik ki a villanyt, a gázt, az ennivalót?Gyerekek: – Igen.Levente: – Én nem mondom el, mennyi pénzem van!Levente: – Apukámnak dolgozom, s elrakom.Gyerekek: – Nekünk is van zsebpénzünk!Patrícia: – Az én mamám is mindig ezt mondja!Levente: – A Vatikánban lakó ember.Gergely: – A pápa valami papszerű foglalkozású ember.Levente: – Vannak püspökei és papjai, az egyház vezetője.

Patrícia: – Először élelemre költenék, aztán a többire. Először magamra szánnám, de utána bemennék a kórházba és megkérdezném, mire van szükségük.Lilien: – Szeretnék venni belőle egy lovat, hozzá szerszámokat és istállót.Zsombor: – Vennék egy laptopot, egy autót, egy motort, egy lovat és egy lovas kocsit.Gergely: – Egy luxusházat, egy motorcsónakot, s persze kifizetném belőle a számlákat is. Játékra nem sokat költenék ám, meg nem válnék pénzfüggővé sem, ezt ígérem!Levente: – A Földre is költenék és sok utazásra.Levente: – Az önkormányzatnak adnám, hogy győzze meg ebből az embereket: ne szemeteljenek annyit.Zsombor: – Nyomoznak és elkapják a bűnözőket.Patrícia: – Figyelmeztetik az embereket, hogy szabályosan közlekedjenek.Lilien: – Megőrzik a rendet, hogy minden úgy menjen, ahogy kell.Gergely: – A közlekedési rendőr sebességet mér. A bűnözők elkapása a nyomozók feladata. Meg vannak a rohamrendőrök, akik pajzzsal mennek például terrortámadásokra.Levente: – Szondáztatnak... és kimennek Brüsszelbe megállítani.Levente: – A határon a migránsokat, hogy ne jöjjenek be. Mi voltunk Londonban is és ott mentünk el, ahol korábban terrortámadás volt. Szerencsére nem akkor, amikor mi ott jártunk.Gyerekek: – Rossz.Zsombor: – Az én apukám rendőr, ezért tudom, hogy nemcsak a rohamrendőrök mennek a határra, hanem a sima rendőrök is.Zsombor: – Igen.Zsombor: – Egy hétre mindig. Akkor hiányzik is.Gergely: – Az valami sportegyesület. Apukám nekik dolgozik, nekik építenek az ifjúsági olimpiára valamit.Zsombor: – Fesztivál lesz, mindenféle versennyel.Levente: – Bud Spencer?Lilien: – Ő már meghalt.– José Mourinho.Levente: – Az nem focista?– Nem. Edző.Levente: – Az én apukám sok jó csapatban játszó focistát ismer. És kijárunk Fehér Miki sírjához is.Gergely: – Lemezeket író valaki.Levente: – Pilóta.Gyerekek: – Tényleg?Gyerekek: – Zeneszerző! És csoki is van belőle.Levente: – Együtt lenni a családdal, mert nálunk ez ritkán válik valóra. Mert apa mindig elmegy az osztrákokhoz focizni és későn jön haza.Gergely: – Nálunk úgy van, hogy mindig kapunk ajándékot. Szoktam is neki örülni. Van olyan könyvem, amit gyereknapra kaptam, de még bele sem olvastam. Annak is örülni fogok, ha most valamilyen programra elmegyünk.Lilien: – Én el szeretnék menni Olaszországba vagy Franciaországba. Vagy a Balatonra.Patrícia: – Én el szeretnék menni egy fesztiválra és egy könyvet is szeretnék.Zsombor: – És szeretnék egy kutyát és el szeretnék menni a szüleimmel moziba.