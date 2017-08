Metro-csomópont: hamarosan kezdődik a négysávosítás Győrben

A kivitelező még ebben a hónapban átveszi a munkaterületet, hogy elkezdje a 83-as főút győri Metro áruháznál lévő egy kilométeres szakaszának négysávosítását. A Kisalföld tavaly novemberben számolt be arról, hogy a 83-as főút legforgalmasabb, győri szakaszának bővítését már 2017-ben elkezdik. Az egyik legveszélyesebb, az M1-es autópálya lehajtói és az egykori Bricostore áruház felé vezető út közötti szakaszról van szó, ahol nagyon sok baleset történik. A sztrádáról érkezők főleg csúcsidőben alig-alig tudnak kikanyarodni a főútra.

Pápáig is négysávos lesz az út

Ahogy arról már beszámoltunk, a 83-as főút Győr és Pápa közötti 37 kilométeres része is kétszer kétsávos lesz 2022-ig, településeket elkerülő szakaszokkal. Jelenleg a beruházás előkészítése zajlik, a környezetvédelmi engedélyezési eljárás van folyamatban.



Megoldásként az egy kilométeres, jelenleg kétszer egysávos részt kétszer kétsávossá építik át (az autópálya alatt is). Három csomópontot – a két lehajtónál, valamint az egykori barkácsáruháznál – olyan turbókörforgalommá alakítanak, amilyen másfél éve a nádorvárosi köztemetőnél készült. A közlekedés biztonságát növelendő közvilágítást is létesítenek.A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lapunk kérdéseire adott válaszaiból kiderült, hogy a kivitelezésre tavaly decemberben kiírt közbeszerzésen öten adtak ajánlatot, s közülük a nyertes a Strabag Építő Kft. lett. A céggel a szerződéskötés folyamatban van. A fejlesztés európai uniós és hazai pénzből valósul meg, nettó 1 milliárd 427 millió forint értékben. A tervezett befejezés jövő június.A Strabag várhatóan még ebben a hónapban átveheti a munkaterületet. A munkálatok az autósok számára kellemetlenséggel – forgalomkorlátozásokkal – is járnak majd.