Mennyire tud színészkedni, és kit hívna meg egy vacsorára? Freddie-t kérdezhetik olvasóink

Előzmények:



Freddie és a zenekar.

Az online interjú várhatóanperckor kezdődik.Ha közben önnek is eszébe jutna egy kérdés, még várjuk az online@kisalfold.hu -ra! :)------------ Freddie első albuma novemberben jelent meg , a lemezen - olyan dalok mellett, mint a tavalyi Eurovíziós Dalfesztiválon versenyző Pioneer, a Mary Joe, a Na Jó, Hello, vagy a Neked nem kell - a Csodák is szerepel, amihez nemrég videoklip készült, a napokban volt a premierje

Kérdéseiket elküldhetik már most az online@kisalfold.hu címre, vagy feltehetik a hozzászólások között. Kérjük, az e-mail tárgya Freddie legyen.