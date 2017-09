Menekültek rabolták ki a Vámosszabadiról ismert afgánt

Most nem kellett attól tartani, hogy elfutnak az előzetesben lévő vádlottak, akik három különböző padon foglaltak helyet.

Két afgán és egy pakisztáni bevándorló kirabolt a vád szerint egy negyedik férfit – szintén migránst – tavaly szeptemberben a győri Radón. A sértettnek elvették a 140 ezer forintos telefonját, késsel fenyegették, s erre hárman háromféleképpen emlékeznek.Nem lehetne a bv-t azzal vádolni, hogy kockáztatott volna, csütörtökön mind a három vádlotton lábbilincs feszült a szokásos kézi vezetőszár mellett. Egy erőszakos utcai jelenet végül odáig fajult, hogy az elkövetők létszáma és a megvillanó kés miatt csoportosan és felfegyverkezve elkövetett rablás lett a vád, ami öttől tízéves büntetést von maga után. Erre aligha számított a három közép- ázsiai férfi, akik a győri bűnperben háromféleképpen mesélték el a tavaly szeptemberben történteket.Az akkor 33 éves afgán Gulkhan a nála 15 évvel fiatalabb, jóval kisebb termetű Shatullahhal és a pakisztáni Khanumarral odahívták a Radón a Vámosszabadiról ismert afgánt. A pakisztáni elkérte az okostelefonját, amit a főkolomposnak beállított Gulkhan kivett a kezéből. Elindultak, a sértett egyre kérte, hogy adja vissza a drága készüléket, de a pakisztáni – köztük messze a legiskolázottabb – késsel szúrt a hasa felé. Megöléssel fenyegette honfitársát a két afgán – Gulkhan és Shatullah – is. Közben átmentek a Rába kettős hídon, a Zechmeister utcán, s hiába káromkodtak, üvöltöztek a kifosztott sértettel, az jött mögöttük, mire a „parancsnoknak" is nevezett elsőrendű vádlott, Gulkhan hátrafordult és szó nélkül, ököllel az állkapcsa jobb oldalán megütötte. Két tenyerével a mellkasán is meglökte az áldozatot, aki hátratántorodott.

Az Eötvös parkba mentek, majd a Bisinger sétány felé. Itt töltötték az elmúlt pár éjszakát, bár a két afgán már nem Vámosszabadin lakott, előtte nem sokkal Körmendre helyezték őket. Elmondásuk szerint visszajöttek egy-két holmiért.A vádirat azt állítja, Gulkhan visszahívta a sértettet a parkba azzal, hogy pénzért cserébe visszaadja a telefont, mire a másik 2500 forintot vett elő. Ám a pénztárcájából 100 euró is kivillant s a fenyegetőző kezében landolt, aki a pénzt is megtartotta, meg a telefont is. A sértett elhagyta az állomás környékét, s pár óra múlva éjjel ugyanebben a parkban fogták el kirablóit a rendőrök.A sértett hollétéről nincs tudomásunk, bár az eljárás elején még azt állította, Magyarországon kíván maradni. Gulkhan azt mondja: úgy hallotta, a sértett 2000 euróval tartozott a pakisztáninak, ennek fejében kérte el a telefont. Azt az ő gondjaira bízta, ő meg továbbadta 17 éves társának. A késről Gulkhan nem is hallott, s bár azt felelte a bíróság kérdésére, hogy „elismeri a felelősségét", valójában csak a meglökést vallotta be, „csitítani akarta veszekedőket".Vele együtt Shatullah 2015 augusztusában érkezett Magyarországra ugyanabból a térségből, távoli rokonok. Egyikük Vámosszabadira került, az idősebb először Bicskére, ahonnan egy verekedés miatt idehelyezték. A sértettet ismerték, a pakisztánival csak a parkban átéjszakázott napok során találkoztak.A fiatal afgán azt állította, a pakisztáni adta a kezébe a kést, Gulkhan meg bedobatta vele a Rábába. Ő senkit sem akart bántani, de Gulkhan elszívatott vele valami cigit, amitől elvesztette az eszméletét. Majd fogva tartotta a Radón lévő csónakházban, meztelenre vetkőztette, kompromittáló fotókat készített róla és utána megfenyegette, hogy elküldi a Facebookon a fiú egyetlen élő rokonának, ha nem követi a parancsait.A harmadrendű vádlott mindenekelőtt nagyon súlyos vádakkal illette az elsőrendűt, amiket jórészt Afganisztánban követett volna el. A sértettel neki nem volt semmi problémája, hiszen az még ételt is hozott neki a táborból. Úgy vélte: csak azért vallott ellene, mert együtt látta őt a hozzácsapódó „parancsnokékkal", s azt hitte, egy követ fújnak.A Győri Járásbíróság decemberben folytatja a pert.