Menczel Andrea TAPS-Díjat kapott az olvasóktól

A kiskorában még visszahúzódó kislány győri feladatai sokrétűségének köszönhetően egyre érettebb színésznővé vált, s ennek az sem mond ellent, hogy beszélgetésünk közben kislányosan tágra nyílt szemekkel csacsog, nevet, magyaráz…



– Bianca, Torma Piroska, Násztya: három idei győri alakításának karaktere homlokegyenest más. Mi volt a legnehezebb az életre keltésükben?

– A Makrancos Kata Biancája első látásra kifelé butácskának, babavilágban élőnek mutatja magát, de valójában okos lány, és ezt az ellentmondást nem volt könnyű a nézők felé jól érzékelhetően tolmácsolni. Az Abigél Torma Piroskájával egészen más a helyzet, ebben Kiss Tündével együtt hamar észrevettük, hogy kevesebb a lehetőségünk, mint az eredeti műben, ezért nagyon fontos volt számunkra az együtt-

működés, a csapatmunka, ezt a csapattudatot kellett beletenni a megjelenéseinkbe. Az Éjjeli menedékhelyben Gorkij összetett személyiségű Násztyáját mély átéléssel lehetett hihetővé tenni. Megmutatni egy lepukkant, depressziós utcalány reménytelen életét, ebben ez volt a legnehezebb feladat.

– Van, akire azonnal ráfogják, hogy született színész, mások hosszas tanulással érnek magasabb szintre. Melyik kategóriához tartozónak tartja magát?

– Soha nem jutott eszembe erről gondolkodni, de az tény, hogy kislánykorom óta elfoglal, leköt az előadói, színészi pálya. Nyilván születési sajátosság, hogy valamilyen szakma vagy hivatás érdekelje az embert, hogy azt szeresse csinálni. Viszont én abban hiszek, hogy mindig lehet és kell is tanulni, fejlődni.

– Volt-e olyan korszaka az életének, amikor úgy érezte, más hivatást kellene választania?

– Szerencsére nem. Talán azért is, mert a természetemből adódóan mindenben megtalálom az örömöt. Ebbőlkövetkezően a legkisebb szerepben is ott van számomra a kihívás. Nagyon bízom abban, hogy ez így is fog maradni.

– Akadt-e eddigi pályája során olyan esemény, amely egy életre tanulsággal szolgált?

– Igen, az Új Színház stúdiójának hallgatójaként Szikora János rendezésében a Virágoskertet játszottuk. A darab Assisi Szent Ferenc életéről szól, csuhában, mikroporttal felszerelve kenyeret ettünk és én bizony hirtelen félrenyeltem. Egy darabig alig tudtam leplezni a fuldoklást, miközben a többiek a nevetésüket igyekeztek visszafojtani. Na, akkor tanultam meg, hogy egy pohár víz mindig legyen a közelben…

– Életének pontosan negyed része köti a győri színházhoz. Mennyire lett sajátja a város?

– Úgy érzem, fokozatosan sikerült beilleszkednem Győrbe. Szeretek a városban lenni, megvan a komfortérzetem. Egyre több helyi embert ismerek meg, kirándulások révén a város környékével is megismerkedtem.

– Melyik életpályát tartja előnyösebbnek: csak rövidebb távra tervezni vagy távolabbra, részcélok kijelölésével?

– Szerintem egyik megfogalmazás jön a másikból, értem ezalatt, hogy egyik munkából a következőbe kell lépegetni. Elvem, hogy mindig az aktuális feladatot kell jól megoldani. Ami biztos, hogy szeretnék mindig szakmai és magánéleti harmóniában élni.

– Színpadi megjelenésében mekkora arányban van jelen a saját énképe?

– Előadás közben sohasem jut eszembe, hogy én Menczel Andrea vagyok, ott mindig az a lény működtet, akit alakítok. Az tagadhatatlan, hogy a saját érzelmek is jelen vannak, a próbákon kell a szerepből és a személyes dolgaimból egységet kialakítani.

– Az őszinteségére apellálok: volt-e olyan cselekedete, amelyet megbánt és szeretett volna később jóvátenni?

– Pontosítok: volt olyan probléma az életemben, amelyet nem tudtam megoldani, és emiatt sokáig nagyon rossz volt a tehetetlenség érzése. De ezzel talán mindenki így van.

– Hogyan alakul a nyári elfoglaltsága?

– Terveim között szerepel angolnyelv-tudásom fejlesztése. Szeretnék a feladatokat bőven adó színházi év után nyáron feltöltődni és minél több időt tölteni a szeretteimmel.