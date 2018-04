Mélyszegénységben élő gyerekeknél önkénteskedik a győri testvérpár

„Nagy bizalom kérdése. Bekopogunk a családokhoz és ha beengednek, tanulunk, játszunk a gyerekekkel" – kezdi a győri Nagy Zita, aki az Új Gyerektábor Bódvalenkén nevű szervezettel hétvégeken keresztül önkénteskedik a Borsod megyei településen.A szegénységben tengődő gyerekek messziről kiabálják az önkéntesek neveit, ha meglátják őket. „A szervezet két éve működik, a bátyámmal nagyjából fél éve csatlakoztunk hozzájuk. Eleinte biztos nehezebb volt, de mostanra jobban megismertek minket a családok, várnak ránk, kitakarítanak, ha megyünk" – meséli a 20 éves lány, aki Budapesten tanul a Keleti István-színésztanodában. Egyik itteni társa ajánlotta neki a szervezetet, ő pedig megfűzte bátyját, Nagy Mártont is. A 22 éves autó- és motorkerékpár-szerelő úgy érzi, bár jól jönnek az adományok is a nehéz sorsú családoknak, de ebben az esetben igazi változást csak tanulással, tanítással lehet elérni.A szervezet vett is egy lakókocsit, amiben Skype-on keresztül hét közben is oktatják a gyerekeket az önkéntesek. A hétvégéken pedig otthonaikban látogatják meg őket, aztán vasárnaponként az elsősökkel tanulnak. „Rengeteget kaptam ezektől a gyerekektől, mérhetetlen szeretetet és sikerélményeket. Jó tudni, hogy ismerik a hármas szorzótáblát, mert én tanítottam meg nekik, vagy szót tudtam érteni a tinédzserekkel. Ma már látom, hogy a romák megkülönböztetése megakadályozza, hogy éljenek a bennük rejlő lehetőségekkel" – meséli Zita, aki még azt is elmondja, bátyjával sehol nem alszanak olyan jókat, mint Bódvalenkén, annyira kifárasztják őket a gyerekek.„Amikor először jártam ott, nagyon pozitív tapasztalatokat szereztem. A gyerekek nyitottak voltak, azonnal hívtak játszani. Azt hiszem, olyan egyhangú ott az élet, hogy nekik mi külön jelenségek vagyunk. Aztán másnap, ahogy bekopogtunk családokhoz, szembesültem vele, hogy ezek az emberek csak egy fokkal élnek jobb körülmények között, mint a hajléktalanok. Sokként ért ezt látni, sokáig csak ültem és azon gondolkodtam, mennyivel nehezebb érvényesülniük az innen jövő gyerekeknek" – tette hozzá Nagy Márton.A testvérpár úgy érzi, azok után, amit Bódvalenkén tapasztaltak, mindketten megtanulták sokkal jobban értékelni, hogy ők mennyivel jobb körülmények közé születtek. A szervezet tagjai pedig igyekeznek folyamatosan új ötletekkel előállni a falubeliek tanítására. Erőfeszítéseiknek eredményei is vannak: a gyerekek tanárai jelzik nekik a javuló eredményeket.„Remek társasággal járunk Bódvalenkére. Az utazásunkat a szervezet segíti és bár messze van, megéri. Szeretném bátorítani a fiatalokat, hogy csatlakozzanak hozzánk" – teszi hozzá zárásul az idősebb testvér.A gyerekek rajzokat, díszeket is készítettek Nagy Zitának és Mártonnak. Nagy az öröm, amikor megérkeznek Bódvalenkére az önkéntesek.